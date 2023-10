Reprodução Mateus Marques, repórter da GloboNews, foi surpreendido por atores de conteúdo adulto enquanto esperava um ao vivo





Mateus Marques, repórter da GloboNews, recebeu uma surpresinha um tanto quanto inesperada na última semana momentos antes de realizar uma transmissão ao vivo para o noticioso Conexão GloboNews. Na ocasião, o jornalista estava na praia do Arpoador, localizada no Rio de Janeiro, prestes a fornecer informações ao telejornal quando foi surpreendido pela presença de dois homens que se aproximaram do profissional e ocasionaram um momento cômico.



Em um vídeo publicado pelo próprio repórter sobre o episódio em suas redes sociais, Mateus aparece concentrado em frente a câmera. Em um primeiro momento, sem perceber a presença dos homens que estavam atrás dele, na legenda da publicação Maques os caracteriza como "gringos aleatórios e gigantes". E então, os indíviduos misteriosos se poscionam bem ao lado do jornalista em um ato que o instigou um misto de confusão e surpresa.

"A gente passa por cada uma nessa vida de repórter", divertiu-se no post em que editou com uma trilha para ilustrar o momento. Assista:

Mas a surpresa pôde ser ainda maior quando a identidade dos homens "gigantes" foram reveladas. No vídeo, o rapaz loiro da direita trata-se do criador de conteúdo adulto Philippe, conhecido no mundo pornô como Filou Fitt, e o espanhol Maximo Garcia. Os dois trabalham no ramo em diferentes plataformas explícitas na internet e, em vídeo recente postado no formato vlog no YouTube, aproveitaram a estadia no Brasil para visitar a praia e conhecer a cultura local --além de gravar vídeos pornográficos com estrelas brasileiras do ramo.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho