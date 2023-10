Reprodução/Instagram Yuri Meirelles e Cariúcha são acusados de praticar homofobia contra Lucas Souza em A Fazenda 15





Yuri Meirelles e Cariúcha estão no olho do furacão após serem acusados de praticar homofobia contra Lucas Souza em A Fazenda 15 na madrugada desta quarta-feira (4). Fãs do reality show estão em campanha nas redes sociais, pedindo à Record e ao diretor Rodrigo Carelli a expulsão imediata dos peões, sob a alegação de que eles praticaram crimes dentro do confinamento. Toda essa movimentação, no entanto, pode causar uma enorme frustração em quem está incomodado com os últimos acontecimentos.







A coluna leu atentamente todas as cláusulas do contrato dos participantes desta temporada do reality show e, curiosamente, não existe nenhum parágrafo que conste uma punição severa em casos como o que vimos nesta madrugada. Ou seja, embora não seja de bom tom que os peões tenham este comportamento, o documento não prevê expulsão a quem pratica homofobia.

Na verdade, esta questão é pouco explorada no contrato. Existe uma breve citação no campo destinado a ações que podem resultar em advertências ao participante, mas a redação da cláusula é tão vaga e abstrata que não dá margem para entender que alguma medida drástica será tomada a quem tem um comportamento homofóbico.

Na área intitulada "Ações Passíves de Advertências" está escrito: "É expressamente proibido fazer comentários racistas (seja de gênero, raça, credo, etnia, ou em desfavor de quaisquer grupos tipicamente tidos como minorias), que possam desabonar quaisquer percepções sociais baseadas em diferenças entre pessoas e povos". Ou seja, embora seja classificado como um ato "proibido", o máximo que ocorrerá a quem praticar homofobia será levar um puxão de orelha da equipe de Carelli.

Existe um outro campo no contrato denominado "Ações que Levam à Punição Severa ou Expulsão", com 14 parágrafos exemplificando situações, mas nenhuma delas cita a questão de violência contra gênero ou orientação sexual. Portanto, por contrato, ninguém será expulso do jogo pelo que aconteceu nesta madrugada.

Os fãs do reality show se irritaram com Yuri por fazer movimentos com o corpo, debochando de Lucas e questionando a orientação sexual do ex de Jojo Todynho. Já Cariúcha o xingou diversas vezes de "putinha barata", e o ato também foi visto como um gesto de homofobia.

A pressão por um posicionamento da Record é tão grande que parte da audiência começou a marcar os patrocinadores do reality show nas redes sociais, pedindo uma ação efetiva contra os últimos acontecimentos --e também uma nota de repúdio.

É importante ressaltar aqui que Lucas sempre se apresentou como heterossexual, foi casado com Jojo Todynho, e sua equipe e amigos de longa data têm frisado que ele não é gay ou até mesmo bissexual. E isso também pode influenciar na decisão da Record no processo de avaliação do caso. Embora as ofensas que ele venha sofrendo sejam de baixo nível e completamente desnecessárias, em teoria Lucas não é vítima de homofobia por não ser homossexual. E isso pode ser mais um álibi para seus adversários no jogo.