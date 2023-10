Reprodução/Instagram A modelo e influenciadora Andressa Urach precisou ser internada para uma nova cirurgia

Andressa Urach anunciou na tarde dessa segunda-feira (3) sua mais nova cirurgia. A modelo, que na semana passada precisou ser operada para retirar a pedra nos rins, relatou que voltou a ser internada para remover o cateter que usou após passar pelo procedimento de emergência. O episódio ocorreu após descobrir uma nova infecção, mas explicou que está com tudo sob o controle, já que está tomando os remédios necessários. "Pronta para retirar o meu cateter", disse a criadora de conteúdo adulto.

"Acredito que eu devo ficar anestesiada e devo ficar umas três horas até acordar da anestesia. A cirurgia vai acontecer daqui a pouco, mas eu já cheguei antes pra me preparar", contou Urach sobre os detalhes da cirurgia em um vídeo.

Sobre a infecção no rim, a influenciadora detalhou: "Como eu estou com pielonefrite, que é uma infecção no rim, o médico falou que era melhor fechar o cateter dentro e a gente só poderia retirar depois de controlar a infecção", disse.

Uma semana após a emergência, a ex-miss bumbum veio ao Instagram para relatar o que havia acontecido. De acordo com Andressa, a moça tem dificuldades em beber água e que, quando o faz, bebia apenas o líquido gaseificado e em pouca quantidade.

"Quando a gente não faz o que é correto, quando a gente não tem uma boa alimentação, quando a gente não toma água suficiente pro nosso corpo diariamente, chega um momento que a conta chega", alertou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho