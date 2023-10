Reprodução/Instagram Após cerca de duas décadas, Victoria Beckahm decidiu falar sobre suposta infidelidade de seu marido

Em 2003, um tabloide inglês expôs que o então jogador do Real Madrid, David Beckham, teria mantido affairs com sua assistente pessoal Rebecca Loos e com a modelo Sarah Marbeck. Na ocasião, as duas alegaram o envolvimento com o atleta, que morava na capital espanhola sozinho. No entanto, cerca de 20 anos depois, eis que a esposa do ator, Victoria, decidiu comentar pela primeira vez sobre a suposta traição.

"Foi o momento mais infeliz que já estive em toda a minha vida", desabafou a ex-Spice Girls em depoimento no documentário Beckham -- que chega ao streaming nesta quarta-feira (4).

A estilista é casada desde 1999 com o dono do time Inter Miami. Na época da repercusão dos boatos, Victoria vivia na Inglaterra com os filhos, mas mudou-se para Madrid, na Espanha, em meio aos rumores de infidelidade.

A artista disse que internalizou o trauma em detrimento da carreira futebolística do marido. "Não é que eu me sentisse ignorada, porque sempre estive atenta ao foco que ele precisava", pontuou.

Na época, o casal tinha dois filhos: Brooklyn e Romeo. Cruz, o terceiro herdeiro, nasceu após a mudança de Victoria para a Espanha, em 2005. E em 2011, o casal que está junto há 24 anos expandiu a família novamente, com a chegada da filha Harper.

"Foi o período mais difícil porque parecia que o mundo estava contra nós", recordou. "O problema é o seguinte: estávamos um contra o outro, para ser totalmente honesta", disse, recordando que a vida no novo país passou a ser um verdadeiro circo, já que era perseguida até na hora de levar os meninos para a escola.

"Não sei como superamos isso, com toda a honestidade", refletiu David. "Victoria é tudo para mim, vê-la machucada foi incrivelmente difícil, mas somos lutadores e naquela época precisávamos lutar um pelo outro, precisávamos lutar pela nossa família. E valia a pena lutar pelo que tínhamos", finalizou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho