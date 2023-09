Reprodução/Instagram Letícia Vidica, Lia Bock e Rita Wu eram integrantes do PopVerso





Com a saída desenfreada de apresentadores de seu elenco, a CNN Brasil teve mais duas baixas e sequer emitiu um comunicado à imprensa para falar de suas demissões. Com o fim do PopVerso, comandado por Mari Palma e Phelipe Siani , duas integrantes fixas do programa perderam seus empregos: Lia Bock e Leticia Vidica. As duas haviam sido contratadas pelo canal de notícias em 2019, meses antes de estrear.







Rita Wu, que também integrava o time do programa de cultura pop, foi mantida no elenco, mas está sem função. Assim como o ex-casal Palma e Siani, ela também foi colocada na geladeira e não tem previsão para voltar ao ar.

O caso de Lia Bock é curioso: ela foi demitida em 1º de agosto, há dois meses, e sua saída foi sutil. Como a jornalista integrava o time do PopVerso, programa que não dava audiência alguma à CNN, o público não se deu conta que ela já estava fora do canal de notícias. E não houve nenhum comunicado para agradecer pelos serviços prestados.

Lia integrou o elenco de diversos programas da casa e teve um momento de destaque durante a gestão de Renata Afonso, que foi CEO por quase dois anos. Na época de seu comando, houve um investimento do canal paralelo ao hard news com a criação do Soft, que abrigava produtos do Entretenimento, com talk shows e outros produtos. Mas hoje, o Soft está a caminho de sua extinção, já que a CNN tem investido suas forças e recursos nos noticiários.

Letícia, por sua vez, foi dispensada nesta semana no "passaralho" que a CNN promoveu com o fim do PopVerso. No mesmo dia, foram demitidos colunistas, editores, produtores e estagiários. Mari e Phelipe, atualmente dois dos maiores salários do canal, foram colocados na geladeira e estão sem projetos para voltar ao ar.



Ela atuou em diversas funções por trás das câmeras, mas também teve a oportunidade de ser apresentadora de quadros em alguns programas da grade, como o Prime Time e o PopVerso, além de ser uma das integrantes fixas do extinto talk show CNN Nosso Mundo --do qual Lia Bock também participou. Além disso, foi responsável pela criação do projeto CNN Plural, que tratava sobre diversidade na empresa.

Procurada, a CNN confirmou a demissão de Letícia Vidica e informou que Lia Bock saiu por conta do fim de seu contrato --que não foi renovado por vontade do canal. Sobre Rita, foi dito que ela segue no elenco, esperando ser chamada para novos projetos.