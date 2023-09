Divulgação A série do A&E revela detalhes da revista de conteúdo adulto

A série documental Segredos da Playboy ganhou uma segunda temporada no A&E, e traz mais detalhes dos bastidores de uma das revistas de conteúdo adulto mais famosas e aclamadas do mundo. Ao longo de oito episódios, exibidos aos domingos às 23h a partir do dia 5 de novembro, descobriremos mais revelações do império Playboy.





O criador da Playboy, o magnata da mídia Hugh Hefner, morreu em 27 de setembro de 2017, e permaneceu no comando da revista por quase 70 anos. Por isso, a série foca em não só mostrar a ascensão da empresa, mas o sofrimento de diversas mulheres que habitavam a Mansão Playboy, em Los Angeles, na Califórnia.

A primeira temporada de Segredos da Playboy captou mais de 18 milhões de telespectadores ao retratar os abusos e violências praticados pelo criador há mais de cinco décadas. O programa inclusive traz imagens e entrevistas exclusivas com especialistas e ex-funcionários da Playboy.

Entre eles, Sondra Theodoro, a ex-namorada de Hugh Hefner, que compartilhou sua experiência: "Você pode ter 110 anos e um homem ainda vai ficar nervoso e te tratar de forma diferente. Você sempre será aquela jovem pin-up em sua mente". A Miss Julho de 1977 se divorciou do magnata, mas retornou à mansão com seus dois filhos, que cresceram em meio ao caos.

A convite do canal A&E, a coluna participou de um bate-papo com a jornalista Lisa Guerreiro, que foi capa da revista Playboy em 2006 aos 39 anos, e uma das primeiras latinas a estar em destaque na edição. Ela apresentará três episódios do programa, e contará mais segredos da empresa.

A apresentadora do Inside Edition descreveu como foi sua entrada na Mansão Playboy. De acordo com ela, o convite foi feito quando era ainda nova, mas não aceitou de imediato: "Não quero ser coelhinha, não quero estar nua. Eles disseram que não precisava, mas que poderia estar de biquíni ou algo assim. Eu aceitei e eles me contrataram para a agência de modelos da Playboy".

"Todas as noites eu tinha que ir para a Mansão. Eu era muito tranquila nessa época, não bebia e era muito inocente. E conheci Hugh Hefner, e ele tentou me beijar. Eu pensei, eu não quero trabalhar como uma Playboy, pois eu me sentia muito desconfortável. Eu sinto que eu consegui evitar que alguma coisa ruim acontecesse comigo. Eu ainda tive sorte por conseguir sucesso estando associada à Playboy", acrescentou.

Em relação à série, Lisa destacou que descobriu ainda mais problemas envolvendo a Playboy quando ingressou na produção: "Eu descobri através das entrevistas que fiz com várias mulheres, que as pessoas que chegavam a Los Angeles para ser modelo e atrizes, se tornavam parte do universo da Playboy. Porém, muitas eram jovens e não tinham o amadurecimento para ler os contratos e controlar o entorno. Muitos delas eram drogadas e assediadas por parte de homens que trabalhavam na empresa, inclusive Hugh Hefner".

Além disso, Lisa contou que a série foi importante para as pessoas conhecerem o universo Playboy. "Eu acho que sempre houve suspeitas. Quando o programa foi para o ar, foi como uma bomba. Muitas pessoas se sentiram chocadas e enjoadas. Foi sadio ver o Hefner com outros olhos e ver o legado dele".

Outra história retratada na série é a de Shauna Sand, que teve sua primeira capa da Playboy em 1996, com o tema nupcial após seu casamento com o ator Lorenzo Lamas. Entretanto, Hugh Hefner a confrontou após a modela engravidar três vezes.

"Depois que minha terceira filha nasceu, Hef me ligou e disse: você quer sair? Eu estava grávida há seis anos, continuei tendo filho após filho e não saía muito e ficava em casa. Mas eu tive a necessidade de sair novamente. Como se eu tivesse que sair de casa. E quem melhor para namorar do que Hef? Aí comecei a sair muito. E então, nesta noite em particular, Hef me deu Quaalude (metaqualona). Misturei demais... tomei margaritas demais. E lembro-me de sair da limusine, caminhar em direção à porta da Mansão Playboy e literalmente cair", relembrou.

Por fim, a segunda temporada da série é aguardada pelos telespectadores que buscam entender como a experiência da Playboy continua afetando a vida de tantas mulheres, mesmo que anos afastadas da revista. Para saber mais sobre o lado mais sombrio do império criado há décadas, não esqueça de conferir o canal A&E no dia 5 de novembro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko