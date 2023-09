Reprodução/Instagram Jairo Nascimento estreará o novo Agora CNN aos finais de semana

A CNN Brasil emitiu um comunicado a todos os funcionários no fim da tarde desta sexta-feira (29) informando novas mudanças na estrutura de sua programação aos finais de semana. Em um processo de "rebranding", o canal de notícias optou por extinguir as marcas Live CNN e CNN 360º, que seguem consolidadas durante a semana, para dar espaço às marcas Newsroom e o Agora CNN.



A coluna apurou que a nova gestão entendeu que os formatos do Live e do 360º são marcas muito fortes para a programação semanal e possuem características bastante específicas em suas estruturas, e que nem todos os plantonistas de fim de semana estão aptos para transitar por seus comandos, mantendo o DNA de cada um na tela.

Com isso, os sábados e domingos ganharam o Newsroom, jornal que abrirá a grade nestes dias, exibido das 6h às 9h30. Até o último fim de semana, neste horário, entrava o Agora CNN. A partir de amanhã (30), o telejornal terá duas edições, sendo a primeira às 9h30, e a segunda às 15h.

O âncora Jairo Nascimento (foto) irá inaugurar as novidades no plantão deste fim de semana, e Tainá Falcão entrará em cena na faixa vespertina, direto de Brasília.

No meio das mudanças, a CNN optou por manter o Prime Time aos finais de semana porque ele naturalmente faz um resumo dos principais fatos que rolaram ao longo do dia, sem trazer grandes novidades ou furos.

Outra novidade que a CNN adotará nesta transformação é o cenário. Mandou buscar no escritório do Rio de Janeiro uma bancada que estava em desuso e a posicionou à frente da redação, que aparecerá ao fundo dos noticiários enquanto estiverem em exibição.

Confira o comunicado da CNN Brasil na íntegra:



Time CNN Brasil,

A partir deste fim de semana, teremos dois novos telejornais: o Newsroom e o Agora CNN.

O Newsroom será exibido das 6h às 9h30, em substituição ao antigo Agora CNN. Já o Agora CNN passa a ser ao vivo, em duas edições, pela manhã e no meio da tarde: às 9h30, no lugar do Live CNN; e às 15h, no lugar do CNN 360.

*Texto de Júlia Wasko

