Reprodução/TVGlobo Cid Moreira lamenta morte da filha em entrevista à Patrícia Poeta

Em entrevista exibida na manhã desta sexta-feira (29), Cid Moreira abriu as portas de sua casa para a equipe do programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo. Na conversa, o jornalista revelou detalhes de sua vida à apresentadora e, em determinado momento, discorreu sobre a perda de sua filha Jaciara, em 2020. A moça era fumante e foi vítima de um enfisema pulmonar.

"Ela poderia ser uma grande apresentadora. Mas a droga... surgiu a droga e ela não conseguiu", comentou Cid, que completa 96 anos nesta sexta-feira (29).

Durante a ocasião, o veterano aproveitou a conversa para comentar, inclusive, como conseguiu se reerguer após a dor de perder uma filha. "Diante do imponderável, eu sempre me curvei", confessou.



Na entrevista, Cid recuperou o momento em que falou sobre Jaciara em suas redes sociais. O jornalista disse que comentou sobre o assunto quando o comediante Whindersson Nunes revelou que também tinha perdido o filho poucos dias após seu nascimento.

"Eu fiquei muito comovido com essa foto no Instagram do Whindersson Nunes! Os meses de espera. O amor! A ansiedade e, infelizmente, no final a dor! Cada mãe e pai que passaram por isso sabem do que eu estou falando! Não perdi a minha filha bebê! Ela era bem adulta e mesmo assim uma parte de mim morreu com ela! Imagina os sonhos e expectativas que uma criança traz para nossas vidas?", escreveu na ocasião.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho