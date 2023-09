Divulgação Os apresentadores do Popverso CNN serão transferidos para outros programas, ainda indefinidos





Sem audiência e sem patrocinadores, a CNN Brasil decidiu acabar de vez com o programa PopVerso, comandado pelo ex-casal Mari Palma e Phelipe Siani, que durou apenas seis meses na grade diária do canal de notícias. Para piorar a situação, toda a equipe do programa, incluindo editores e produtores, foi demitida. Os únicos salvos da degola foram os apresentadores.







O novo passaralho da CNN pegou muita gente de surpresa. Mesmo sabendo que o programa vivia no traço, não tinha patrocinadores e tampouco repercutia, era considerado um "oásis" na programação, já que se distanciava por completo de toda a dinâmica do hard news.

O que tem intrigado muitos funcionários do canal de notícias são as regalias dadas aos apresentadores. Nos corredores, os comentários são de que Mari e Phelipe são os que menos trabalham e os que têm os maiores salários. E agora se darão o "luxo" das férias forçadas até que sejam criados novos projetos para encaixá-los na programação.



A coluna obteve o comunicado interno distribuído a todos os funcionários na tarde desta quinta-feira (28), falando sobre as novas mudanças na programação, e somente as últimas linhas do longo texto foram dedicadas para informar que toda a equipe havia sido demitida.

Com o fim do PopVerso, a CNN vai ressuscitar pela enésima vez o desgastado O Grande Debate, que havia sido abolido da grade recentemente justamente pelo mesmo motivo que dizimou o programa do ex-casal: falta de audiência e de investidores, e por conta dos excessos "artísticos" do elenco.

A partir da próxima segunda-feira (2), o programa entrará no ar às 23h, terá apenas meia hora de duração e terá o comando de Leandro Magalhães, atual titular do Arena CNN --que agora passará a acumular funções. No time de debatedores, a CNN manterá diariamente as mesmas pessoas: Caio Coppolla e José Eduardo Cardozo.

Procuramos a CNN pedindo um posicionamento sobre o novo passaralho, mas não tivemos resposta até a publicação deste texto. Abaixo, você lê o comunicado interno distribuído a todos os funcionários do canal, onde consta a informação da demissão de toda a equipe do PopVerso:

"Time CNN Brasil,

Estreia na próxima segunda-feira, 2 de outubro, a nova fase de O Grande Debate.

Em novo formato, mais conciso e dinâmico, e novo horário, a partir das 23h, o programa terá no elenco dois debatedores - Caio Coppolla e José Eduardo

Cardozo, comentarista CNN Brasil desde abril - sob a mediação do jornalista e apresentador Leandro Magalhães, que segue também à frente do CNN Arena.

'Este movimento delimita o espaço opinativo na programação da CNN Brasil e deixa claro ao nosso telespectador o que é opinião e o que é análise. Não queremos opinião travestida de informação. Neste sentido, reforço que a linha editorial geral dos telejornais segue analítica, com equilíbrio, respeito e responsabilidade', explica Virgilio Abranches, vice-presidente de Conteúdo e Operações, atualmente à frente da vice-presidência de Jornalismo. 'Pode parecer óbvio, mas é sempre bom ressaltar: existem temáticas que não são passíveis de debate: a democracia, o respeito às instituições ou crimes, como racismo, por exemplo. Feita esta ressalva, surpreendentemente importante nos dias de hoje, de resto, estamos abertos à pluralidade', acrescenta.

Leandro Magalhães ocupará o posto da jornalista e apresentadora, Luciana

Barreto, atualmente à frente do recém-lançado Brasil Meio-Dia. 'Meu perfil é de mediador', afirma Magalhães. 'Nosso público terá a oportunidade de conhecer as opiniões dos nossos comentaristas, que vão trazer diferentes lados para cada fato'.

Com o novo horário de O Grande Debate, o programa Popverso CNN deixa a grade da CNN Brasil. Os apresentadores Mari Palma e Phelipe Siani seguem na casa, no comando de novos projetos. Ao time do Popverso CNN que deixa a CNN

Brasil, o nosso agradecimento pela contribuição de cada um até aqui e o desejo de sucesso em seus próximos desafios profissionais."