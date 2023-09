Reprodução A repórter revelou detalhes de sua demissão do canal de notícias

Na última terça-feira (26), a coluna trouxe com exclusividade que a apresentadora Bruna Macedo apresentou sua carta de demissão à chefia da CNN Brasil. Um dia depois, a repórter rompeu o silêncio sobre sua saída após quatro anos no canal de notícias e avisou que este não é o fim de sua carreira na TV: "Apenas uma pausa".

O motivo de sua saída seria a vontade de se dedicar à carreira por trás das câmeras e conquistar mais dinheiro. A coluna apurou que Bruna inclusive já havia recebido uma oferta de trabalho em outra área, voltada à comunicação empresarial e assessoria de imprensa.

Em seu perfil no Instagram, Bruna publicou um texto contando mais sobre os momentos que passou no canal de notícias: "Quando cheguei, a obra tinha acabado de começar. Vi muito de perto os estúdios tomando forma; as paredes, tomando cor".



"Lembro dos pilotos. Das passagens de áudio e vídeo. Do dia da estreia do site, da contagem regressiva para a TV entrar em operação. Tudo muito intenso, feito por uma equipe muito, muito dedicada. Foram muitas reportagens, entradas ao vivo, até coisas inusitadas aconteceram (você deve se lembrar), assim como acontecem na vida em movimento", acrescentou.

"Foram 40 anos em 4. Cresci demais, aprendi muito. E hoje, da mesma forma que iniciei esse clico, encerro. Com respeito, gratidão e esperança. É verdade que vou tocar os meu projetos de comunicação corporativa, e já aproveito para dizer que a agenda de eventos está aberta! Ainda poderemos nos encontrar, até mais de perto, a partir de agora. (E eu não me aposentei da TV, é apenas uma pausa). Vou falar mais sobre isso nos meus próximos posts. Por enquanto, obrigada, CNN!", completou.





