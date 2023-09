Reprodução/Instagram Após prisão e internação de Diego Alemão, Íris Stefanelli, sua ex,o defende

As recentes atiudes de Diego Alemão têm dado o que falar ao ponto de que sua ex-namorada, Irís Stefanelli, se pronunciou em suas redes após ser bombardeada de questionamentos sobre a polêmica que envolveu o nome do campeão do Big Brother Brasil 7 nesta semana. O rapaz foi internado em uma clínica de reabilitação após ter sido preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na última segunda-feira (26), no Rio de Janeiro. A apresentadora, então, o defendeu:

"Se ele era um cara violento ou agressivo? Jamais. Ele é um rapaz maravilhoso, carinhoso, um bom filho, alegre, brincalhão. Sempre foi uma pessoa muito querida, a qual admiro. Tenho um carinho enorme por ele. Eu não sei o que aconteceu direito. Mas o que eu tenho para falar da pessoa dele é isso", disse.

Alemão e Íris se conheceram durante o BBB 7, reality show da Globo. Diego Alemão afirmou que estava apaixonado por Iris, mas a loira não correspondeu. Para tentar superar, ele acabou se envolvendo com outra participante, Fani Pacheco, formando assim o icônico trisal da edição. No fim das contas, Alemão e Iris chegaram a ficar juntos quando o programa acabou, mas o namoro durou pouco. Os três mantiveram a amizade e se reencontraram em 2017.

Depois de participar do BBB, Íris comandou diversos programas da RedeTV! e também participou do No limite 5, na Globo. Hoje ela trabalha como influenciadora digital e tem uma loja de roupas.

Após ser detido, Diego pagou uma fiança de R$ 4 mil e deixou a 12ª DP (Copacabana). O caso agora será encaminhado à Justiça. Mais tarde, o advogado dele, Jeffrey Chiquini, informou que o ex-BBB foi "internado espontaneamente" devido à depressão e uso de substâncias químicas



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho