Reprodução Filho de Faustão irá participar da Batalha do Lip Sync





Prestes a estrear seu programa solo na Band, João Silva, filho de Faustão, foi escalado pela equipe do Domingão com Huck para duelar no quadro Batalha do Lip Sync, na Globo. Os ensaios já começam na semana que vem, e sua participação está prevista para ir ao ar em 8 de outubro. A identidade do oponente ainda é um mistério.







"Gente, quem vai começar a ensair para o quadro do Domingão na próxima semana é... o João Silva, filho do Faustão", disse Tati Machado no Mais Você desta quarta-feira (27). A informação surpreendeu Ana Maria Braga, que vibrou com a novidade em ver o filho de seu amigo se apresentando na emissora.

"Tem o maior mistério sobre quem será o opositor nessa batalha. O programa está previsto para ir ao ar no dia 8 de outubro. Vamos ver como vai ser... Tá esse bafafá rolando nas redes sociais", disse Tati no matinal da Globo.

João Silva tem costurado sua carreira no entretenimento desde que seu pai se mudou para a Band, no início do ano passado. Ele ficou meses dando suporte a Fausto Silva no palco do programa, até que o titular precisou se afastar em alguns momentos por questão de saúde e ele foi colocado como substituto imediato ao lado de Anne Lottermann.

Agora, ele vem concluindo a formatação do Programa do João, que será exibido nas noites de sábado na Band.