Bruna Macedo pediu desligamento da CNN Brasil após 4 anos no canal





Em um momento de plena mudança no seu quadro de apresentadores e repórteres, a CNN Brasill acaba de sofrer mais uma baixa: Bruna Macedo entregou sua carta de demissão à chefia nesta terça-feira (26) e alegou que quer se dedicar a uma carreira por trás das câmeras e com o propósito de ganhar mais dinheiro.







A coluna apurou que Bruna recebeu uma oferta de trabalho para atuar como assessora de imprensa. Na conversa com a direção do canal, ela chegou a abrir o valor do novo cargo e questionou se a CNN estava disposta a cobrir a oferta. Mas não houve contraproposta, a resposta que ouviu foi um "boa sorte" e ela deixou de vez a empresa.

Bruna está na CNN Brasil desde sua fundação. Contratada em outubro de 2019, quando o canal sequer havia iniciado suas transmissões, ela acumulava uma boa experiência na reportagem, com passagens pela Record e pela BandNews, e aguardava um espaço de mais prestígio no elenco após as incontáveis danças das cadeiras que rolaram até hoje.

De videorrepórter --título da função dada ao jornalista que vai às ruas sem equipe de cinegrafistas e é responsável por fazer todo o trabalho externo sozinho, entrando ao vivo por chamada de vídeo pelo celular--, ela passou a repórter e também começou a ser escalada para ancorar em esquema de rodízio o Agora CNN, telejornal que abre a grade matinal de sábado.

Recentemente, ela foi a responsável por conduzir a transmissão da coletiva do presidente Lula na Índia.

Mas ficou por isso nestes quatro anos. Até que em maio ela decidiu abrir sua própria agência e vender seus serviços como palestrante, mestre de cerimônias, auxiliar empresas no processo de comunicação interna e também a fazer assessoria de imprensa.

Em nota, o canal de notícias confirmou o desligamento da jornalista: "A CNN Brasil confirma a saída da repórter Bruna Macedo do canal, decisão tomada por iniciativa da profissional."