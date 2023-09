Reprodução/Instagram Regina Volpato deixou a TV Gazeta em julho e engatou conversas com o SBT





Em agosto, a coluna já havia antecipado em primeira mão que Regina Volpato estava na mira do SBT para liderar o novo Vem Pra Cá, que deverá retornar à programação em 2024. Tanto que ela chegou a fazer uma ação comercial para um cliente da emissora sem nem mesmo ser funcionária. Mas ela não é a única que está nos planos da rede de Silvio Santos, que pretende repatriar outro talento que deixou escapar no passado.







Quem também está no radar do SBT é o jornalista Daniel Adjuto. Ele, na verdade, teve conversas interessantes com o ex-diretor artístico Fernando Pelegio no primeiro semestre deste ano, quando diversos pilotos começaram a ser gravados, como o novo Programa Livre e o uma atração inédita encomendada para Benjamin Back.

Reprodução/Instagram Daniel Adjuto voltou à mira do SBT

Naquela época, a "ressurreição" do Vem Pra Cá também estava no planejamento que seria executado ainda em 2023. Mas com todas as mudanças estruturais no time executivo da emissora, como a chegada efetiva de Daniela Beyruti à vice-presidência do SBT e a recente demissão de Pelegio, os projetos foram adiados.



Mas Adjuto já estava no radar do SBT . Tanto que o plano era que ele fosse integrado à nova fase da revista eletrônica --que teve um péssimo desempenho em sua curta existência. Mas até ela de fato entrar em produção, o jornalista pagaria um pedágio no Fofocalizando, que também passou por uma sutil reformulação no início do ano e ganhou um bloco de notícias, até o Vem Pra Cá de fato sair do papel.

Algo ocorreu no meio do caminho, e Daniel ficou de fora do programa de fofocas. A vaga hoje é ocupada por Kallyna Sabino, que foi repatriada pela emissora após uma passagem pela Jovem Pan.



Com o sinal verde para a retomada do Vem Pra Cá, o nome de Daniel Adjuto voltou a ser dado como prioridade. Além de ser considerado "prata da casa", a avaliação da direção aponta que ele conseguiu aumentar sua projeção e credibilidade no período em que esteve na CNN Brasil, e também passou a ter boa relação com marcas de alto nível, que sempre o contratam para ações comerciais em suas redes sociais.

Outro fator que pesa a seu favor é que ele deixou o SBT em 2019 com as portas abertas. Ele trabalhou por quase uma década na emissora, chegou à bancada do principal telejornal da casa e sempre teve uma excelente relação com a direção de Jornalismo.



Regina Volpato é nome certo no novo Vem Pra Cá. Pode anotar. E Daniel deve ocupar a segunda das três vagas disponíveis no programa. O terceiro nome, ao que tudo indica, pode ser o de outra mulher que também não tem atualmente nenhum vínculo com a emissora. O SBT está disposto a revitalizar sua imagem e mexer com o mercado. E isso é ótimo!