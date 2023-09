Reprodução/Twitter Vera Fischer põe à venda seu acervo de DVDs e promete dedicatória aos compradores

Instalada em sua cobertura no Leblon, no Rio de Janeiro, a coleção de DVDs de Vera Fischer deve descoupar, em breve, o espaço na prateleira da atriz e pertencer a novos donos. Isso porque a famosa decidiu por à venda seu acervo de filmes e séries mediante uma promessa que engajou de vez os internautas. A diva prometeu que, junto com o produto usado, vai de brinde uma dedicatória dela. Em busca de compradores, o anúncio foi feito no próprio perfil do Twitter da artista.

"Amores, tenho uma notícia para dar pra vocês! Vou me desfazer da minha coleção de DVDs. Quem aqui tem interesse em ficar com algumas séries? Minha equipe vai preparar os pacotes e valores. Lógico que vai uma dedicatória!", escreveu ela nessa quinta-feira (21).

E logo o anúncio sucitou diversos comentários e o interesse de possíveis compradores. Os usuários divertiram-se: "Será que a Vera Fisher assina algum streaming?", perguntou o influencer Thiago Pasqualotto. "Com esse acervo todo, ela deveria ser o streaming", respondeu um fã. "Netflisher / Veraplay / Fisher Prime", brincou outro.



A publicação mostra uma coleção de DVDs da série Gilmore Girls, disponível no catálogo da Netflix:

Amores,tenho uma notícia para dar pra vocês!

Vou me desfazer da minha coleção de DVDs.Quem aqui tem interesse em ficar com algumas Series?

Por exemplo:GILMORE GIRLS,LOST,CSi,FRIENDS e por aí vai.Minha equipe vai preparar os pacotes e valores.Lógico q vai uma dedicatória!Bjs🦋🌺 pic.twitter.com/1IC0MunHyN — Vera Fischer 🌹🦋🦄🐈 (@VeraFischer) September 21, 2023

O que encontrar no Veraflix?

Embora as produções pertencentes à Vera sejam facilmente encontradas nos streamings, a opotunidade de ter algo da atriz acaba sobrepondo o conteúdo. Já que assim que os lotes foram postados, começou o burburinho.

A princípio estão a venda os DVDs das séries House da primeira à quinta temporada, além da sétima, por R$ 600. A sexta temporada não aparece na publicação. O primeiro lote anunciado foi o da série Californication, com todos os 14 discos por R$ 800.

Entre as séries identificadas, além de Gilmore Girls, estão todas as temporadas de Lost, Desperate Housewives, que Vera ama; Friends, da qual é superfã, a ponto de ter souvenir; Gossip Girl; todas as temporadas de CSI; Dexter e muito mais.



Tá valendo!

É só ir lá nas @AmareloUrca https://t.co/AUFSCs6xd1 — Vera Fischer 🌹🦋🦄🐈 (@VeraFischer) September 21, 2023

Tá valendo esse também https://t.co/5rh4baA5MO — Vera Fischer 🌹🦋🦄🐈 (@VeraFischer) September 21, 2023

Durante a pandemia, Vera entregou bastante conteúdo ao mostrar a sua incrível coleção e, de que quebra, dar dicas a seus seguidores do que assistir em meio ao tédio na quarentena.

Para efetuar a compra é necessário realizar contato com o Amarelo Urca, Agência e Produtora de Gestão de Imagem e Estratégia para Artistas e fazer pagamento via Pix para receber o produto e o bilhete de Vera.

Texto de Lívia Carvalho

