Reprodução/Instagram Daniel Adjuto deve retornar ao SBT ainda neste mês





Calma, meu caro leitor. Você não leu errado. Daniel Adjuto tem conversado com o SBT e recebeu uma proposta inusitada: reforçar o elenco do Fofocalizando. Mas não pense que ele irá ocupar o lugar de Chris Flores no comando do vespertino e tampouco seguir os passos de Leo Dias com o noticiário do mundo dos famosos. Ele irá liderar o bloco de Jornalismo que o programa passará a ter em breve.







A coluna apurou que dentro de alguns dias, o Fofocalizando será esticado e passará a ter duas horas de duração, o dobro do que tem atualmente. E a ideia é fazer com que o programa deixe de ser apenas um lugar onde o público de casa receba somente informações sobre a vida alheia e passe a ser atualizado sobre as principais notícias do dia.

Adjuto deixou a CNN Brasil em setembro do ano passado, mas seu nome está no radar da emissora desde 2021. Ele havia trabalhado no SBT e pediu desligamento em 2019, quando foi contratado para compor a primeira formação do canal de notícias, inaugurado em março de 2020. Mas seus frequentes furos de reportagem no cenário político e econômico fizeram a direção do Jornalismo mantê-lo no radar.



E as conversas com o SBT começaram ainda no ano passado, pouco após sua saída do canal de notícias. Em meio a uma série de possibilidades aventadas, a casa optou por adiar a finalização destas conversas em 2023, quando os novos projetos desenhados para a grade entrassem de fato em produção.

O Fofocalizando entrará no ar com sua reformulação em 20 de março. Além do retorno de Leo Dias, antecipado em primeira mão pela coluna , haverá o esticamento de sua duração e também a possível estreia de Daniel Adjuto, liderando o noticiário factual.

A ideia é que ele ocupe um posto de coapresentador. Enquanto Chris coordena o bate-papo das fofocas, ele será o responsável pelas conversas quando as pautas se encaminherem para o Jornalismo.

É importante frisar algumas coisas nestas negociações de Daniel Adjuto com o SBT: além do Fofocalizando, seu nome também foi cogitado para a revista eletrônica matinal que a casa sonha emplacar na programação. Apenas para estes dois projetos. Mas como o vespertino é o caso mais urgente e está às vésperas de acontecer, é nele que o jornalista deverá entrar.

O contrato, no entanto, não foi assinado. Os detalhes derradeiros serão acertados nesta semana. A coluna procurou o SBT e o próprio Adjuto para comentarem o caso, mas ambos não responderam até a publicação deste texto.