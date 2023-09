Reprodução/Globo - 20.09.2023 Luísa Sonza se emocionou ao declarar traiçaõ do ex-companheiro, Chico Moedas, no programa Mais Você na manhã desta quarta (20)

Após demonstrar todo seu amor pelo influenciador Chico Moedas, a quem compôs uma música intitulada Chico, Luísa Sonza esteve no Mais Você na manhã desta quarta-feira (20) para anunciar o término de seu namoro com o rapaz, que durou apenas quatro meses.

Ana Maria Braga, então, fez um apelo ao público, pedindo que as pessoas respeitassem o amor dos outros. "Eu já casei com muito menos de quatro meses, eu não fiz música porque eu não sabia. Queria que as pessoas respeitassem o amor. Ninguém sabe a intensidade do amor. Olhem para dentro de você e vejam se vcs são pacazes de se apaixonar com essa intensidade e se entregar nessa intensidade ao outro. E você, mesmo com as desilusões, que você não perca nunca essa sua capacidade de amar.", pontuou.

E logo emendou em seu comentário o fato de Luísa ter feito um hit em homenagem ao agora ex-namorado. "Hoje de manhã a gente conversou e ela escreveu um texto que está no celular dela, que é um recado a todas as pessoas que já traíram alguém", disse."Ela desmanchou com o Chico e escreveu este texto", continuou.

"Olha, gente, isso não estava programado", emendou a cantora, que logo iniciou a leitura do texto, que fala sobre traição e quebra de confiança. Visivelmente abalada, a cantora leu um poema, que expôs as crises na relação que aconteceram também após algumas brigas por ciúme:

"Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete (...). É insuportavel que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continua sendo normalizado. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam e erro pontual da dúvida. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir burra. É um medo de acreditar nas pessoa, é toda sua entrega, amor jogados fora. Intensa demais? (...) Quando você é traida, é como se a traição já não bastasse, nos colocam como louca, invalidando tudo o que a gente acredita, e mentem olhando no olho como se a gente fosse uma ameba. Eles acreditam que somos burras, que nada é grave (...).", disse emocionada.

"Meu amor, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje quebro esse ciclo pela minha mãe, minhas tias... Hoje eu escolho, mesmo que doa, mesmo ainda te amando. Hoje eu me protejo e não te protejo, porque você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Hoje te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você.", declarou, fazendo Ana Maria chorar muito ao ouvis as palavras de Luísa.

Confira o momento:

Luísa Sonza desabafa sobre relacionamento com Chico: "Escolher não estar mais com você, não é viver o amargor ao invés do amor como você me disse. Eu vou viver o amor. Só não vai ser com você" #MaisVocê pic.twitter.com/dbWgVRKTFa — gshow (@gshow) September 20, 2023





Desde então, o casal não saiu mais da mídia. Principalmente depois que Chico se tornou inspiração para a música que leva seu nome, hit do álbum Escândalo Íntimo, que chegou rapidamente às paradas de sucesso após seu lançamento, no final de agosto.



"Qualquer dúvida [sobre isso] perguntem para o Chico", disse Ana Maria.

* Texto de Lívia Carvalho



