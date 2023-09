Reprodução / Instagram Chico e Luísa trocaram declarações pelo Instagram

Nesta quarta-feira (20), Luisa Sonza revelou, no "Mais Você", que foi traída por Chico e terminou o namoro após 4 meses. A cantora fez um texto emocinante e anunciou que resolveu encerrar a relação após descobrir a infidelidade . Internautas reagiram à declaração e criticaram a atitude do streamer.



"Autoestima destruída, dúvida... É uma dor impossível de explicar (...) Intenso demais é quem larga tudo que prometeu por um momento sujo em um banheiro de bar. De resto, é só amor (...) Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição e invalidam tudo que é real. Mentem olhando no olho como se fossemos uma ameba (...) Você, naquela noite, naquele bar, você não me protegeu", desabafou Luisa Sonza.

Vale lembrar que a cantora fez uma música em homenagem ao ex-namorado, intitulada Chico. A canção fez um enorme sucesso e ficou entre as mais ouvidas do Spotify no Brasil.



Veja as criticas dos fãs na web:



