Reprodução/RecordTV Jenny Miranda e Caiúcha se envolveram em uma briga e foram separadas por Radamés na madrugada desta quarta-feira (20)

Jenny Miranda e Cariúcha se envolveram em uma discussão pesada na madrugada desta quarta-feira (20) em A Fazenda 15. As duas trocaram xingamentos e protagonizaram um bate-boca intenso, que precisou da intervensão de Radamés Martins para conter os ânimos das partes. O ápice da briga se deu, principalmente, após a funkeira disparar: "Nem sua filha te quer". A mãe de Bia Miranda, então, disse que a peoa tinha pegado pesado e rebateu: "Você está aqui pela Jojo [Todynho]".

Pois então, todo esse barraco iniciou com uma discussão na cozinha da sede por causa de um bolo. "Eu fiz com gosto, e você comeu. Se fosse com mau gosto, tinha te dado dor de barriga. Mal-agradecida", soltou a mulher de Fábio Gontijo. "Você fez isso não é porque você é boazinha", replicou a cantora.

Uma troca de xingamentos tomou conta do ambiente. "Eu não acho que errei porque eu acordei de madrugada", afirmou Jenny, em referência a outra briga no confinamento. "Aqui não é hotel cinco estrelas. Vai acordar a hora que todo mundo acordar", retrucou Cariúcha.

Miranda, então, foi para cima da peoa e teve que ser contida por Radamés. "Vai balançar o seu rabinho, tá achando que é sereia", provocou. "E você? Tá achando que é filha da Gretchen?", insinuou a cantora. "Eu não sou filha de ninguém. Sou filha da Amélia", rebateu Jenny.

"Por isso que nem sua filha te quer", disparou a artista. "Você sabe? Aí você está pegando pesado. Você quer que eu pegue coisa sua. Se você quiser, a gente vai pegar pesado", disse Jenny.

"Você acha que a sua historinha comove alguém. Atrás da Jojo... Só está aqui por ela", acrescenteu. Cariúcha, então, exaltou sua trajetória: "Fui a primeira mulher negra no Brasil líder de audiência. Respeita a minha história. Passei pela prostituição? Passei. Mas eu fui a primeira repórter e apresentadora negra do programa de maior audiência", pontuou.

"Mas você está aqui pela Jojo", ironizou a peoa. "E você pela Gretchen. Toma vergonha. Que que tu faz? Ninguém te conhece. Só por causa da Bia", confrontou a cantora. "E quem te conhece? Eu nunca tinha ouvido falar de você", afirmou Jenny.

Cariúcha ainda imitou a peoa chorando no primeiro dia: "Minha mamãe me odeia, minha filha não me quer". O bate-boca continuou, e a funkeira disse que iria fazer um café com veneno para Jenny. A influenciadora afirmou que jogaria um pão na cara da rival. "Taca se tu for mulher, sua frouxa", disparou a cantora.

Confira trecho da briga:

É treta!! 🔥 @cariuchaoficial e Jenny Miranda discutem na cozinha 👀 pic.twitter.com/J7eIqRq3bC — PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 20, 2023

Depois Cariúcha comentou a briga com outros participantes na área externa. "Ela tá pensando que é quem? Deolane [Bezerra]? É outro nível, querida. Não faz igual, não imita a Deolane", insinuou.

* Texto de Lívia Carvalho

