Reprodução Ex-BBB Cezar Black gastou R$ 50 mil em facetas antes de ir para A Fazenda

Não é novidade que personalidades de reality shows aproveitam o dinheiro ganho no confinamento para gastar em procedimentos estéticos. A exemplo disso, vários ex-BBBs e ex-peões provaram que dar uma recauchutada no visual é o investimento da vez para alavancar não só a autoestima, mas a imagem e, consequentemente, sua popularidade.

Cezar Black, que participou da edição deste ano do Big Brother Brasil 23, aplicou um alto investimento para realizar procedimento estético nos dentes. O enfermeiro, que está confinado no paiol de A Fazenda 15 da Record, fez uma recauchutagem no sorriso e mudou as suas lentes de contato antes de ir para o seu segundo reality no ano.

Pouco tempo antes de assinar contrato com a Record para compor o elenco da edição, Black passou pela JK Estética Avançada influenciado pela amiga e ex-BBB Key Alves --que inclusive, já fez preenchimento para rejuvenescer o rosto-- que o levou até o local.

E não é por menos que o baiano aparece tão sorridente em Itapecerica da Serra, sede de A Fazenda 15. Para realizar o tratamento, o enfermeiro precisou custear o valor de R$ 50 mil reais. Além dele, a coluna separou outros participantes que se submeteram à procedimentos estéticos , como a harmonização facial, antes de entrarem no reality.

Cezar Black concorre a uma vaga no elenco fixo do programa, que já possui 18 peões confinados na sede principal da atração.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho