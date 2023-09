Reprodução/Instagram Lucas Guimarães gravou piloto de um novo programa no SBT





Lucas Guimarães deixou seus fãs e seguidores empolgados com a possibilidade de ele se tornar apresentador do SBT por conta da gravação do piloto de um programa realizado no último fim de semana na emissora de Silvio Santos. Muitas páginas de fofoca têm decretado que ele já assinou o contrato e que a atração está confirmada na programação da rede, mas a verdade passa longe disso.







Embora o nome do marido de Carlinhos Maia seja do interesse da emissora por conta de sua popularidade na internet e também por seu potencial comercial, que pode ajudar a enriquecer os cofres da casa, o Eita Lucas não foi aprovado até o momento pelo comitê artístico do SBT.

A coluna apurou que Lucas não tem contrato assinado com a emissora. O piloto gravado no fim de semana ainda será submetido a uma edição e finalização para ser analisado milimetricamente por Daniela Beyruti --que assumiu interinamente a direção artística da casa, acumulando funções até encontrar o substituto de Fernando Pelegio.

Procurado, o SBT nos confirmou que até o momento o piloto não foi aprovado, portanto o programa não está garantido em sua programação de verão. Assim como Lucas também não tem nenhum contrato assinado e tampouco foi integrado ao elenco da emissora.

Mas existe uma forte pressão para que o Eita Lucas seja aprovado no SBT. A coluna descobriu que uma grande casa de apostas, que tem como figura central uma amiga de longa data de Lucas Guimarães, já tem um acordo verbal para patrocinar a atração. Com garantia de dinheiro entrando, a possibilidade do programa passar pelo crivo da direção aumenta.

O piloto da atração foi gravado no último fim de semana no parque aquático do SBT, área que estava desativada desde o fim do Vem Pra Cá --que em sua última fase teve cenário construído por cima da enorme piscina das instalações de Osasco. Lucas contou com a participação de Lexa, Nicole Bahls e Camila Loures nas gravações das gincanas.

Caso seja aprovado, o Eita Lucas será veiculado aos finais de semana e integrado à programação de verão. Enquanto isso, o marido de Carlinhos Maia terá que aguardar pacientemente a avaliação de Daniela Beyruti e seu time para saber se ele realizará o sonho de se tornar apresentador.