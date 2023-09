Reprodução A funkeira estará na próxima edição do reality show da Record

Os dias de pesadelo de Jojo Todynho estão prestes a começar. Além de ver seu ex-marido, Lucas Souza, confinado em A Fazenda 15, ela também será obrigada a engolir Cariúcha, que carimbou sua vaga no elenco do reality show da Record e deu entrada hoje no hotel em que ficará hospedada até o início da competição, em Itapecerica da Serra.





Cariúcha é desejo antigo da Record, e neste ano deu certo de colocá-la no elenco. As conversas com a eterna Garota da Laje começaram ainda no primeiro semestre e estava quase tudo certo para ela assinar o contrato . Só que no meio das negociações, surgiu um papel em uma série de de humor liderada por Rodrigo Sant'anna, e ela interrompeu a conversa.



O motivo, na ocasião, foi antecipado aqui pela coluna. Inicialmente, a série seria exibida pelo Globoplay, mas acabou ficando com a Netflix. De qualquer modo, Cariúcha também gravou um outro trabalho para o serviço de streaming da Globo, ainda inédito --mas que a gente contará os detalhes em breve.





Com o fim das gravações desta série --que deve estrar somente em fevereiro de 2024--, Cariúcha voltou a falar com a Record no final de agosto. As vagas estavam praticamente fechadas, mas a emissora não perdeu a oportunidade de escalar a inimiga número um de Jojo Todynho e abriu uma brecha para tê-la nesta temporada.

A coluna descobriu que a funkeira (sim, ela também canta funk!) é uma das principais apostas do elenco deste ano. Executivos da Record estão vibrando com a participação de Cariúcha e esperam dela diversas cenas cômicas e polêmicas ao longo da temporada.

Meu amigo Diego Schueng já tinha cantado a bola no YouTube sobre Cariúcha em A Fazenda 15, e trocamos algumas figurinhas na ocasião, porque nossa apuração batia em diversos aspectos. Como a funkeira tem sido muito requisitada para trabalhos como atriz, ela ficou com receio de prejudicar os acordos que estabeleceu com os concorrentes da Record.

Quando ela recebeu o aval da equipe da série de humor para participar de A Fazenda 15, ela não pensou duas vezes e mergulhou de cabeça. Nas últimas semanas ela correu contra o tempo para agilizar todos os processos burocráticos e também montar a equipe que cuidará de suas redes sociais. E pelo que apuramos aqui, Jojo Todynho vai ter muita dor de cabeça com os materiais que serão publicados nos próximos dias... Aguardem!