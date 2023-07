Reprodução/Instagram Cariúcha era o desejo da Record para o elenco de A Fazenda 15





Cariúcha está oficialmente fora do elenco de A Fazenda 15. Embora seu nome tenha sido um dos primeiros a entrar no radar da Record para compor o elenco da nova temporada do reality show, a funkeira precisou recuar e desistir das negociações. E o motivo é surpreendente: ela está em vias de fechar um contrato interessante com a Globo.







Sim, caro leitor. A inimiga de Jojo Todynho pode muito em breve dar de cara com a rival lá nos estúdios do Rio de Janeiro, porque ela está prestes a ganhar um crachá da líder de audiência, onde tem alguns trabalhos previstos para executar. Imagine se este encontro acontece lá em Curicica? Socorro!

A coluna apurou que Cariúcha assinou contrato para atuar em algumas produções do Globoplay. Isso é tudo o que tenho de informação até o momento. E como existe uma janela de gravações que irá coincidir com o período de confinamento da Record, a eterna "garota da laje" optou por priorizar estas oportunidades que surgiram para trabalhar como atriz.

O relacionamento de Cariúcha com a Record é ótimo e sua decisão neste momento de seguir com outros trabalhos não invalida uma participação futura em algum reality show da casa. A bem da verdade é que a funkeira vinha causando bastante nas redes sociais, e a emissora de Edir Macedo tinha ela como prioridade no elenco da atual temporada.

As brigas com Jojo Todynho e as revelações bombásticas que ela tem feito nas últimas entrevistas ajudaram a fazer seu nome entrar em evidência, e o namoro com os diretores de elenco da Record começou ainda no primeiro semestre deste ano.

Ela chegou a ser cogitada para entrar em A Grande Conquista, mas logo desistiram da ideia por considerá-la um nome forte e capaz de gerar muito entretenimento, por isso decidiram poupá-la para A Fazenda 15. Mas neste intervalo, outros trabalhos surgiram e ela está oficialmente fora do reality show.

A coluna procurou a equipe de Cariúcha para saber mais detalhes destes trabalhos que ela fará na Globo, mas ninguém se manifestou até a publicação deste texto. Atualizaremos assim que houver um comunicado.