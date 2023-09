Reprodução/MTV/Rodrigo Trevisan A apresentadora está de volta a emissora para integrar elenco do Beija Sapo

A apresentadora Daniela Cicarelli está de volta ao Beija Sapo, mas desta vez em uma nova versão que retorna à MTV após 16 anos. Enquanto Valentina Bandeira comanda a atração, a ex-apresentadora ganhou um quadro exclusivo. O Socorro, Cicarelli será exibido quinzenalmente após a transmissão dos episódios do programa principal, e promete muitas polêmicas e conselhos picantes.



A novidade foi anunciada em uma coletiva da imprensa na tarde desta terça-feira (13). Nas redes sociais, Cicareli contou mais detalhes de sua participação, "É isso mesmo, meus amores. A sua fada madrinha voltou para o meu, o seu, o nosso famoso Socorro, Cicarelli. Eu vou compartilhar dicas sobre amor e sobre como dar muito match".



O quadro será como um SAC, onde Cicarelli receberá casos e histórias vividas pelos usuários do aplicativo de relacionamentos Tinder. Além disso, a apresentadora irá reagir aos conselhos dados aos telespectadores.



Dessa forma, Socorro, Cicarelli será transmitido na MTV e na Pluto TV a partir de 24 de setembro, logo após a transmissão do segundo episódio de Beija Sapo. Com temas polêmicos e picantes, a apresentadora promete render ainda mais que o programa exibido entre 2005 e 2007.



"Simplesmente vou trabalhar com Daniella Cicarelli, check no currículo. Agora está completo, estamos entregando tudo no maior projeto do ano. Não poderia ser diferente, temos uma responsabilidade para cumprir, é uma expectativa geral do país, da memória de muita gente. Temos que ir com tudo, entregar todas as possibilidades e fazer tudo da melhor forma possível. Vamos embora", declarou Valentina Bandeira.

*Texto de Júlia Wasko

