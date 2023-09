Reprodução O ator estará confinado na nova temporada do reality show da Record

Uma surpresa enorme no elenco de A Fazenda 15: o ator André Gonçalves conseguiu carimbar seu passaporte para o reality show e irá disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão. As dicas disponibilizadas pela Record batem perfeitamente com a biografia do rapaz, que acabou de anunciar o término de seu casamento com Danielle Winits.





No vídeo que a Record publicou em suas redes sociais, há quatro pistas em texto, mas o que chama a atenção são os detalhes presentes na caixa de acessórios que aparece na parte inferior da arte. Nela constam: uma dentadura de vampiro, bonecos de um casal dançando e uma miniatura de um avião da Varig.

André atuou na novela Vamp (1991) e fez sucesso na pele do personagem Matosinho. A trama da Globo é um marco da cultura pop e uma das obras mais aclamadas da emissora. O casal de bonecos dançando remete ao Dança dos Famosos, reality que ele participou em 2020, seu último trabalho na líder de audiência.



Já a miniatura do avião remete a um escândalo que ele protagonizou em 2001. André Gonçalves voava de São Paulo a Nova York, pela extinta companhia Varig, e causou um tumulto dentro da aeronave, que transportava 264 passageiros. Por conta de seu descompasso, o avião precisou fazer um pouso de emergência em Belém, e ele foi retirado do voo, sendo recebido na capital do Pará pela polícia aeroportuária. Este foi somente um dos inúmeros escândalos que constam em sua biografia.

Importante registrar aqui que o jornalista Adriel Marques, da Contigo, cantou a bola da escalação de André para A Fazenda 15. No perfil oficial do reality ainda constam outras dicas. Veja:





Esta será a quarta vez que André participará de um reality show. A primeira vez foi em 2002, quando esteve na segunda temporada da Casa dos Artistas, do SBT, e saiu de lá vice-campeão.

Na Globo, ele integrou o elenco do Super Chef Celebridades, comandado por Ana Maria Braga. Foi nesta competição que ele conheceu Danielle Winits e logo engatou o romance. E em 2020, ano de pandemia, foi a vez de tentar a sorte no Dança dos Famosos.