Mãe Michelly da Cigana contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, previsões envolvendo a vida amorosa da cantora Jojo Todynho. Para ela, a famosa terá inúmeros problemas neste campo se continuar na mesma frequência comportamental.

"Se ela quiser sempre viver sendo traída e passando pano pra ele, aí ela deve continuar com essa relação. A Jojo vai esperar ele ter filho com outra mulher pra concretizar as traições pra ela realmente tomar vergonha e largar ela? Porque é o que eu vejo aqui", disparou a vidente sobre Renato Santiago, atual namorado da famosa.

"Algumas coisas ela sabe, ela tenta contornar, fingir que não sabe, fingir que não vê, né? A mídia pesa bastante. Eu vejo que esse é o primeiro bafo de traição e vai vir mais. Ela vai sempre envolvida nisso", explicou.

A espiritualista relatou que a cantora tem uma dependência emocional em seus companheiros: "Ela tem uma dependência emocional muito grande. Tem uma falha familiar de alguma coisa, na estrutura familiar. A gente precisa às vezes de terapia. Eu vejo ela com essa deficiência psicológica, ela precisa entender que ela é uma mulher decidida, empoderada e cheia de opinião, mas não aplica isso pra ela. Teve uma deficiência de pai ou de mãe"

"Ela não precisa estar com um homem em baixo do homem carregando como um troféu. Ela não consegue se ver como realmente é", concluiu.

