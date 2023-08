Reprodução/Instagram O pai do doador do coração a Faustão se emociona ao falar sobre filho

José Pereira da Silva, pai de Fábio Cordeiro da Silva , o doador do coração do Faustão, comentou sobre seu filho ser o responsável por salvar a vida do apresentador. De acordo com ele, tudo indica que o coração do filho foi destinado a Fausto Silva. "Nós ficamos até contentes", disse.



Em entrevista ao Balanço Geral, o pai do doador informou que sua família ficou até agradecida por seu filho o ajudar. "Tudo indica que o coração foi. Nós ficamos até contentes, eu fiquei muito feliz, porque o Faustão sempre foi uma pessoa muito boa né? Uma pessoa muito prestativa", disse.



"Eu mesmo assisti muito o Faustão, na época do Perdidos da Noite. Tomara que tenha sido pra ele", completou.





Nesta quinta-feira (31), Faustão fez sua primeira aparição nas redes sociais após o transplante de coração, e agradeceu a família do doador.



"Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato! Fico emocionado porque ele e deixou a chance de viver de novo. Agradecer ao Welisson, irmão do Fábio, e Jaqueline, a viúva. Essas pessoas mais humildes, na hora que eu precisei, me deram coração novo. Sei que na internet tem um monte de merda falando, mas se eu tivesse preocupado com isso, não teria nem começado a minha carreira", falou.

*Texto de Júlia Wasko

