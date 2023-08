Reprodução Arthur Mondelo expõe mensagens com Simone Susinna, ex-affair de Anitta









O garoto de programa Arthur Mondelo decidiu expor mensagens de teor homofóbico enviadas por Simone Susinna após o artista se irritar com as críticas feitas sobre ele pelo jovem em seu perfil no Instagram. Na ocasião, o modelo opinou sobre a postura do ator de 365 dias a respeito do relacionamento relâmpago com Anitta. O galã, que está em uma breve estadia no Brasil, tem recebido vários comentários que o acusam de "se aproveitar" da fama da carioca para alavancar sua popularidade.





Diante disso, nessa quarta-feira (30), Arthur decidiu expôr a sua opinião sobre o caso e mandou um recado bem direto ao ator. Em uma série de stories, o rapaz direciona críticas a Susinna e, em um deles, marca o perfil oficial do galã:

"Aqui nenhuma pessoa gostou do que você fez com a Anitta. Você é um aproveitador. Você só quis enganar a Anitta", e prosseguiu no vídeo. "Ninguém quer que você esteja aqui no Brasil, você não é bem-vindo aqui. Pode voltar rápido e veloz para a Itália porque todo mundo aqui já conheceu a sua verdadeira face", disparou Mondelo, que gravou a mensagem em Italiano.

E foi então, que em resposta a este storie, Susinna replicou: "Gays" e inseriu um emoji de nojo. O ator ainda mandou mais uma mensagem em que associa seu repúdio a Mondelo ao fato do rapaz ser gay: "Tenho mais coisas para fazer do que esses jogos gays", escreveu (em tradução livre) no direct. Confira os prints do caso:

Arthur Mondelo expõe troca de mensagens com Simone Susinna, ex-namorado de Anitta pic.twitter.com/BpPyE56Gjh — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) August 31, 2023









Polêmica de Simone Susinna

O galã de 365 dias, Simone Susinna, está no Brasil e, também, em meio a polêmicas relacionadas ao rompimento com Anitta -- que também envolviam o nome de Bruna Marquezine.

O fim do relacionamento entre Simone e Anitta teria sido motivado porque a cantora descobriu que o ator queria aproveitar o engajamento dela no Brasil. O colunista Pablo Oliveira divulgou prints de supostas conversas no WhatsApp que seriam de alguém da equipe de marketing de Susinna conversando com um produtor brasileiro arquitetando para que o ator engatasse um romance midiático com alguma personalidade famosa no país.

Em entrevista ao portal Léo Dias, o ator comentou: “Não sou alguém que tenha sentimentos falsos, é impossível para mim. Eu nunca fingiria uma relação, eu tinha um grande amor por esta mulher, por Anitta, tivemos o melhor tempo juntos”, disse ele, em uma das aspas dadas a respeito da polêmica.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho