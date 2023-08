Reprodução O apresentador recebeu o transplante de coração de um jogador

O jogador de futebol amador, Fábio Cordeiro da Silva, de 35 anos, morreu no último sábado (26) após sofrer um sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) enquanto trabalhava como azulejista. O atleta é apontado como o doador do coração de Fausto Silva e também de outros órgãos para demais pessoas.



Fábio tinha o mesmo tipo sanguíneo do apresentador e já havia informado seus familiares sobre a intenção de ser um doador de órgãos. A morte cerebral do jogador amador foi confirmada pelos médicos na manhã de sábado. Fábio estava na Casa de Saúde de Santos, que fica ao lado da sede do clube Portuguesa Santista, que autorizou o pouso de dois helicópteros para realizar o transplante de órgãos.

Ainda que as informações sobre a identidade do doador e do receptor sejam sigilosas e protegidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), especula-se que Fábio foi o responsável por ajudar Faustão.

Ao G1, o irmão do azulejista destacou: "Todo domingo ele estava jogando. Vai ajudar de 12 a 20 pessoas, são 20 famílias ficando felizes".

Já a esposa de Faustão, Luciana Cardoso, revelou que outro paciente do Hospital Israelita Albert Einstein também recebeu um órgão. "Fiquei feliz muito feliz em saber que aqui, nesse mesmo hospital, uma pessoa através do SUS também recebeu desse mesmo receptor outro órgão e sua segunda chance na vida", escreveu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko