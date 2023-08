Divulgação Cantora peruana Yuliana Perea morreu após se submeter a uma lipoaspiração.

A cantora peruana Yuliana Perea morreu no dia 22 de agosto após se submeter a uma lipoaspiração. A família da ex-integrante do grupo Electro Ritmo acusa negligência médica como possível responsável pela morte da artista. "Meu marido ligou para dizer que nossa filha morreu", disse a mãe, Purita Torres, muito emocionada ao mexicano El Comercio.







A causa da morte de Yuliana teria sido uma parada cardíaca sob o efeito da anestesia durante o procedimento, que aconteceu em uma clínica de estética. Perea chegou a ser transferida para o Hospital Apoyo de Iquitos, onde foi a óbito.

Uma autópsia revelou posteriormente que a cantora morreu de edema pulmonar agudo bilateral, quando há acúmulo de água nos pulmões. A família de Yuliana vai à Justiça para descobrir quem são os possíveis responsáveis pela morte da moça.



"Ela sempre teve medo de que essas coisas dessem errado. Quero que aquele médico apodreça na prisão", ainda disse a mãe da cantora, que acusa o cirurgião pelo não monitoramento adequado de Yuliana durante a lipoaspiração e também por não fornecer os cuidados adequados à paciente.

Além de cantora, Perea - que deixa dois filhos, de 19 e 8 anos - também era médica obstetra e reitora regional do Colegio de Osbtetras de Loreto. O Colegio de Obstetras del Perú lamentou a morte em um comunicado no Facebook.

"Lamentamos a morte da nossa integrante da Ordem Obstetra Yuliana Perea Torres. A Reitora Nacional do Colegio de Obstetras del Perú, obstetra Mimi Lily Rojas Silva, e o Conselho de Administração expressam seus mais sinceras pêsames à família, amigos e colegas de trabalho. Descanse em paz, querida Yuliana", consta a publicação.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho