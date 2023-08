Reprodução/Instagram O ator italiano não tirou os olhos da repórter

Na última quarta-feira (30), aconteceu uma festa promovida pela clínica JK Estética, em São Paulo, recheada de famosos brasileiros. Mas o ator italiano Simone Susinna foi a grande atração da noite. Solteiro, nem precisamos dizer que ele foi o mais disputado. Diversas celebridades se jogaram descaradamente para cima do ex-namorado de Anitta. Mas o galã não tirou os olhos de Gaby Cabrini, repórter do Fofocalizando.



Antes mesmo da festa, Gaby já havia estabelecido um contato com o ator, quando o entrevistou em vídeo para uma reportagem do portal Leo Dias. Na ocasião, os dois conversaram sobre as últimas polêmicas envolvendo o suposto interesse do rapaz por Bruna Marquezine.

Fontes da coluna infiltradas na festa acompanharam toda a movimentação de pertinho. Na madrugada de hoje, os dois estavam muito próximos desde o início da festa e conversaram bastante no camarote. Gaby jura de pés juntos à coluna que não ficou com o bonitão. Mas muitas outras famosas se empenharam muito pra conseguir conquistá-lo.

Entre elas, uma apresentadora veterana recém-solteira ficou na cola do galã do filme 365 Dias e jogou todo o seu charme. No camarote, ela tentou puxar assunto, gastou seu inglês impecável e usou seu poder de sedução. Susinna até deu atenção, demonstrou interesse na conversa, mas não passou disso. Quando ela percebeu que não estava recebendo a devida atenção, se retirou do local.

Mas esta não foi a única a investir pesado no galã. Uma ex-BBB bastante saidinha e namoradeira também tentou chamar a atenção do ator, mas como ela mal fala o português direito, sua comunicação com o astro não passou de um tímido "hi" ("oi", em inglês), que é o máximo que ela consegue falar em outro idioma.

Quem também disputou a atenção do rapaz foi Catherine Bascoy, ex-participante do De Férias com o Ex, e ex-namorada de Gui Napolitano. A coluna descobriu que eles esticaram a noite juntos em um badalado restaurante na região dos Jardins, em São Paulo.

Fontes da coluna afirmam que Simone Susinna não terminou a noite no zero a zero. E que entre todas as figuras apontadas neste texto, uma delas se deu melhor.

À coluna, Gaby relatou que conversou bastante com o ex de Anitta porque estabeleceram uma boa conexão no dia em que ela o entrevistou para o site de Leo Dias. Mas que não passou disso, pois seu coração já está preenchido.

*Texto de Júlia Wasko

