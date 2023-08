Reprodução Fausto Silva no programa Faustão na Band; apresentador falou sobre transplante de coração













Após se submeter ao transplante de coração no último domingo (27), Fausto Silva fez questão de mandar um recado para a família do doador do órgão e aproveitou, também, para tranquilizar os fãs e afirmar que está bem . "Quero muito agradecer o doador, na pessoa do pai dele. A sua imensa generosidade de permitir que eu continuasse vivendo. Não tenho como agradecer a esse pai, a viúva e o irmão desse moço, que eu sei era um atleta.", disse ele, que segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.



"Transportar para outra pessoa o direito de continuar viver é muito mais que uma generosidade. Foi uma benção que Deus me deu", pontuou ele, que está em recuperação, em conversa com o jornalista Flávio Ricco, do R7.





Segundo a Central de Transplantes da Secretaria de Saúde de São Paulo, o processo de doação de órgãos é sigiloso. Nem o receptor nem o doador sabem a identidade um do outro.

O último boletim médico divulgado pelo hospital informa que o quadro clínico de Fausto está progredindo. Ele retirou drenos do corpo e iniciou as sessões de fisioterapia. "O paciente Fausto Silva continua evoluindo dentro do esperado. Está se comunicando normalmente e se mostra muito disposto após 72 horas, desde a realização do transplante de coração", disse.

Fausto também falou do pós-cirurgia. "Estou cada vez melhor. É impressionante. [O médico] Fabio Gaiotto é um monstro", elogiou. "Eu não sinto dor alguma. Já estou andando, sentando, isso três dias depois da cirurgia.", falou para Ricco.

A cirurgia



O transplante de coração de Faustão contou com uma megaoperação. O órgão chegou ao hospital após ser transportado de helicóptero de Santos para São Paulo. O clube Portuguesa Santista autorizou o pouso de duas aeronaves em sua sede, sendo uma particular e outra da Polícia Civil de São Paulo, mas apenas o veículo particular foi usado para o transporte do coração.



Pela gravidade do caso, o apresentador era o segundo da fila para o procedimento. A equipe médica do primeiro da fila recusou o coração e, por isso, o comunicador conseguiu o órgão com prioridade.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho