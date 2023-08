Reprodução/Record A apresentadora não gostou das falas de Xuxa Meneghel

As desavenças entre Mara Maravilha e Xuxa Meneghel ganharam um novo capítulo. Desta vez, a participação da rainha dos baixinhos no programa Sobre Nós Dois, comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, rendeu críticas. "Xuxa desnecessariamente se desconstruindo", disparou.



No programa do GNT, Sabrina disse que iria começar a marcar sexo com seus pretendentes igual Xuxa fez com seu atual marido Junno Andrade. Em tom de brincadeira, a apresentadora disparou: "Vai ser Mara", e Xuxa rebateu dizendo: "Não, vai ser Xuxa", aos risos.

Apesar da brincadeira, Mara Maravilha não gostou e logo fez uma publicação no Instagram criticando a atitude. "Sabrina Sato seja sempre MARAVILHOSA! Fica a dica… Xuxa desnecessariamente se desconstruindo. Fica a dica" escreveu na legenda.

"Vamos evoluir, inclusive o nosso público merece! Porque viver é MARAVILHA, tô na paz, tô MARA!", completou.





Após Mara ficar de fora do Criança Esperança, que reuniu Angélica, Eliana e Xuxa, os problemas tornaram-se ainda mais frequentes. Nas redes sociais, a apresentadora postou inúmeras indiretas.

Mara chegou a inclusive acusar que teria ficado de fora do evento beneficente por ter sangue indígena: "Mais uma vez tentam me apagar da história, mas 'normal' quando se trata de uma representante mestiça com sangue indígena, né", escreveu na ocasião.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko