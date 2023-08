Divulgação O cantor da dupla desabafou sobre perrengues que enfrentou no início da carreira artística

Os cantores da Caju e Castanha revelaram que mesmo com grandes oportunidades na TV, como na Globo, acabaram morando na rua em São Paulo, embaixo de um viaduto na região central da capital. "A gente estava deitado debaixo do viaduto", contou.



Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., a dupla explicou que morou embaixo do viaduto Minhocão, pois não tinha condições de pagar aluguel. Castanha explicou que os dois consideraram voltar para o Nordeste e desistir de tudo, mas não tinham nem mesmo o que vender para conseguir comprar passagens e continuaram em São Paulo.



De acordo com os cantores, os dois se apresentavam em praças no centro, como na República e na Sé, e assim conseguiam "um dinheirinho" para sobreviver, e ainda enviavam um pouco para seus familiares.

Um dia, a dupla foi ao Teatro Célia Helena, na Liberdade, e conheceram o apresentador Ronaldo Boldrin. Na época, o veterano comandava o programa Som Brasil, na Globo, e lançou Caju & Castanha para todo o Brasil.



Os dois o encontraram almoçando, e após perceberem que ele havia finalizado a refeição, fizeram uma apresentação que o agradou: "Ele [Boldrin] falou: 'Rapaz, eu tinha uma lembrança de que quem falou de vocês foi Dominguinhos quando ele esteve no programa. Então vocês estão marcados [para ir no Som Brasil]".

Boldrin pediu o contato para o diretor do programa, mas a dupla explicou que onde estavam não tinha telefone, deixando de lado a informação de que estavam morando na rua. Assim, marcaram de se encontrar em um endereço para a gravação.



"Aí eu só sei que a gente voltou, foi para debaixo do viaduto de novo, caiu na realidade. Quando foi no domingo, o programa passou. Na segunda-feira, a gente estava deitado debaixo do viaduto, quando tirou o lençol, amanheceu diferente, porque naquela época o Boldrin era uma explosão [na TV brasileira]... Bicho, os carros [buzinavam para a gente]", relembrou.



"Eu digo 'oxente, o que está acontecendo?' Não sabia que o programa tinha passado. Aí um cara parou o carro e foi até a gente [e falou]: 'vocês são aquela dupla?' Eu disse: 'Somos'. Ele disse: 'caramba, e vocês são mendigo?' Eu disse: 'Não, a gente está numa temporada aqui'. Ele falou: 'Caramba, meu, eu gostei de ver vocês ontem'. Aí caiu a ficha, nego querendo ajudar, dar dinheiro. Foi muito legal, e ali, Deus mudou a história da gente", completou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko