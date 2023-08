Reprodução O último boletim médico afirmou que Faustão foi extubado nessa terça-feira (29)

















Após o boletim médico comunicar que Fausto Silva foi extubado e já respira sem o auxílio de aparelhos após se submeter ao transplante de coração, realizado no úlitmo domingo (27) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, agora o cardiologista do veterano de 73 anos avisa que o paciente está bastante ansioso para poder sair do quarto.

"Ele está bem, evoluindo dentro do esperado, com o coração funcionando bem, consciente. Já quer sair andando", disse Fernando Bacal ao O Globo.





Apesar de Faustão estar conversndo normalmente com os familiares e ter tido uma evolução considerada muito boa pelos médicos, o apresentador terá de esperar. A primeira semana costuma ser a mais complicada e é necessário ficar em observação. A equipe médica acredita que em breve possa ter boas notícias com relação ao prazo para a alta do paciente.

Luciana Cardoso, esposa dele, fez um post na última segunda (28) para agradecer a família do doador do coração transplantado, que por protocolo não tem seu nome revelado. "Agradeço a essa família abençoada que em um momento de dor e sofrimento disse 'sim' e permitiu que não só o Fausto pudesse ter mais tempo ao lado dos filhos, como tantos outros receptores que hoje estão comemorando essa recuperação", escreveu.

E acrescentou: "Fiquei muito feliz em saber que aqui, nesse mesmo hospital, uma pessoa por meio do SUS também recebeu desse mesmo receptor outro órgão e sua segunda chance de vida", encerrou ela, revelando que outros órgãos do doador foram para outras pessoas que também estavam na fila de transplante.

