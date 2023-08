Reprodução Instagram Alok





O show do Alok neste sábado (26) não resultou somente em um encontro para os fãs do DJ que tiveram a oportunidade de assistí-lo gratuitamente. Diversos arrastões aconteceram nas imediações da praia da Copacabana por conta da multidão atraída pela apresentação.





De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, cerca de 500 pessoas foram conduzidas para delegacias da região em razão de episódios de furtos que aconteceram antes, durante e depois do show. As vítimas foram encaminhadas para a 12ª DP (Copacabana), 13ª DP (Ipanema) e 14ª DP (Leblon).

Em comunicado enviado ao G1, a polícia afirmou que cerca de 17 suspeitos foram detidos tanto na plateia do show, como nas ruas próximas de onde aconteceu a apresentação.

Como foi o show de Alok?

Junto com o aniversário de 100 anos do Copacabana Palace, Alok comemorou a chegada dos 32 anos em uma apresentação suntuosa deste sábado (26). O palco do artista tinha formato de pirâmide com 30 metros de altura e contou com um show de drones, fogos e luzes.

O DJ também fez questão de homeneager MC Marcinho em seu setlist. O funkeiro morreu neste final de semana por complicações de insuficiência cardíaca. "Um cara que se foi hoje, mas deixa seu legado e sua arte", disse Alok, antes de tocar Glamorosa, um dos maiores sucessos da carreira do artista.

