DJ Alok revela lista de exigências para se apresentar: exagero?





Três sofás pretos, dez caixinhas de achocolatado, 42 energéticos e champanhe. Lista de compras para a casa de algum artista? Não! Estas são apenas algumas das exigências que estão na lista de Alok aos contratantes de seus shows. Sim, o DJ é bem criterioso e direto em suas demandas a quem quer tê-lo animando suas festas.





















A jornalista Fabíola Reipert, do R7, ainda listou outros itens que aparecem nas exigências do astro brasileiro: ele exige hospedagem em hotel cinco estrelas, com 15 quartos reservados para sua equipe, e carros com, no máximo, três anos de uso.

A justificativa para tantos pedidos, segundo a fofoqueira da Record, é que a maior parte dos itens não são para seu uso pessoal. O DJ explicou que não precisa de quase nada, mas que os pedidos são, principalmente, para a sua equipe, convidados e fãs.

* Com a colaboração de Lívia Carvalho