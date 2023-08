Reprodução André Gabeh era um dos roteirista de Vai que Cola





Roteirista demitido do Vai que Cola, André Gabeh não sabe se continuará na profissão depois da passagem turbulenta pela série do Multishow. De acordo com o escritor, ele está apavorado após ter sido desligado por uma suposta reclamação dos atores do projeto.





"Não sei se vou seguir [na profissão]. Estou apavorado. Será que, em outros trabalhos que eu fizer, acontecerá tudo isso também? Estou traumatizado. Eu só estava fazendo o meu trabalho, não falava mal de ninguém e, de repente, tem perseguição, preconceito, implicância", disse ele, em entrevista à coluna de Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

De acordo com André, ele recebeu uma ligação de uma produtora da Floresta, que é responsável pelo Vai que Cola, onde foi comunicado sobre sua demissão. Isso aconteceu no início de agosto, vinte dias antes do fim do seu contrato.

"Fiquei em estado de choque. As pessoas diziam textualmente que eu era um dos

melhores, e aí eu sou demitido?", indagou.

O roteirista conta que, por conta do desligamento, decidiu procurar respostas acerca da decisão e descobriu que o elenco se recusou a gravar um episódio escrito por ele. E, por isso, todo o grupo pediu por sua demissão.

Clima de hostilidade no Vai que Cola

André Gabeh também revelou à coluna que os atores enviavam constantes cartilhas para os escritores sobre o que podia ser dito ou não na série.

"Não pode trocadilho porque a atriz não gosta. Não pode falar de homossexualidade porque o ator se sente exposto na sua masculinidade. Não podia abrir o episódio com uma atriz, ela só queria entrar mais para frente porque precisava descansar", enumerou.

Ele acrescentou que foi abordado por Cacau Protássio no ano passado quando decidiu assistir a uma gravação de um episódio seu.

"E essa atriz, que agora está dizendo que não falou nada, chegou para mim e falou: 'Não gostei nada desse roteiro". A atriz, por sua vez, usou suas redes sociais para dizer que não conhecia André ou tampouco teve algo a ver com sua demissão.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.