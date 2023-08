Reprodução João Guilherme Silva foi apresentador de programa do pai na Band





Filho de Fausto Silva, João Guilherme revelou em sua redes sociais que não é a primeira vez que acompanha uma situação onde um familiar precisa de um transplante de coração. No ano passado, a sua enteada Anne, passou pelo mesmo procedimento e ele usou a história da menina para incentivar a doação de órgãos.





"Neste momento de muita ansiedade, queria dividir com vocês uma história que é coincidência, mas uma história de sucesso em transplante de coração. No ano passado, a filha da minha namorada, Schynaider, a Anne, passou por um transplante de coração. Hoje, mais de um ano depois da cirurgia, ela vive uma vida melhor", contou ele, no início do vídeo publicado no Instagram.

Anne também aparece no registro do padrasto, em que contou sobre como a qualidade de vida melhorou depois da cirurgia:

"Isso sinceramente mudou a minha vida. Ganhei uma nova chance de realizar todos os meus sonhos, e tudo isso porque uma família decidiu falar sim para mim. Foi um processo difícil, emocionante para mim e minha família. Mudou a vida de todos ao meu redor", acrescentou a adolescente de 14 anos.

Fausto à espera de um transplante

Diagnosticado com insuficiência cardíaca, Fausto Silva está na fila para fazer um transplante de coração desde a semana passada.

Enquanto isso, o comunicador é assistido pelos médicos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, fazendo diálise e necessitando de medicamentos para ajudar no bombeamento do coração.

De acordo com informações do SUS, a espera pelo órgão pode ser de 12 a 18 meses no Brasil. A fila do estado de São Paulo, que é onde Faustão está inscrito, há cerca de 40 mil pessoas na mesma condição do apresentador.

