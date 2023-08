Reprodução/Instagram - 09.06.2023 Gretchen também já fez procedimento estético para cobrir área 'careca' do cabelo





Eterna rainha do rebolado , Gretchen mudou novamente de visual neste sábado (26). A dançarina apareceu com as madeixas loiras por conta de um projeto novo e deu detalhes sobre a transformação no seu Instagram.







"A gente vai estar gravando um clipe e eu precisava de um cabelo bem funkeira, bem moderno", contou ela nos Stories. Ela também revelou que a loirice foi adquirada com muitas madeixas de mega hair. Ou seja, a cantora não precisou pintar o cabelo.

Em seus stories, Gretchen ainda revelou que seu antigo visual, com o cabelo completamente preto e de franja, foi construído com mega hair.

A profissional Karoline Siqueira, que fez a transformação para o loiro, também foi responsável pela aplicação das mechas anteriores.

Confira a publicação:





*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.