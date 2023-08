Reprodução/Instagram Simone Mendes





Novamente, Simone Mendes foi vítima do seu figurino. Enquanto se apresentava na Festa do Peão de Barretos neste sábado (26), a cantora rasgou a calça bem na altura do bumbum. Após perceber o perrengue, a artista recebeu a ajuda de um fã que emprestou uma blusa para tampar o rasgo.





"Sabe o que é? Homem não sabe vestir a gente”, disse Simone, em tom de brincadeira, se referindo à produção dela logo após descobrir o que tinha acontecido. Mas, minutos depois, a equipe da cantora tratou de lhe cobrir com novas peças.

Essa não é a primeira vez que isso acontece com a cantora. Na quinta-feira (17), quando se apresentou na abertura da festa, Simone foi surpreendida com um rasgo na calça justíssima que usava.

"Eu não vou embora mesmo porque a minha calça rasgou. Sério, rasgou e foi bem aqui atrás", disse ela, ao notar o rasgo. Mas a gente costura, a gente coloca um pano. Eu quero que a minha calça vá para a casa do Chico porque eu vou cantar até amanhecer o dia”, minimizou.

Confira o vídeo do momento:

A pobi da Simone kkkkk pic.twitter.com/gajNuNWTNu — Anne (@forevermem__) August 27, 2023





*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.