Reprodução/Instagram Britney Spears em foto publicada no Instagram





Recém-separada de Sam Asghari, Britney Spears já circula com um novo affair. A cantora foi vista nos últimos dias ao lado de Paul Richard Soliz. O rapaz trabalhou na casa da artista no ano passado.







As informações são do Page Six, que levantou diversos detalhes sobre o rapaz. De acordo com a publicação, Paul trabalhava na limpeza da residência de Separs e tem uma extensa ficha criminal. Em abril de 2014, por exemplo, ele foi condenado por pertubação da paz.

Dois anos mais tarde, Soliz foi condenado pela Justiça por dirigir sem carteira. Já enquando trabalhava para Britney Spears, Paul acabou autuado por porte criminoso de arma de fogo.

Confira fotos de Britney com Paul:

✨Britney saindo de um restaurante em Thousand Oaks ontem, 24 de agosto, acompanhada de Paul Richard Soliz pic.twitter.com/JuexKaq0uP — Original Doll Brasil (@OriginalDollBR) August 25, 2023





Entenda a separação de Britney Spears

Sam e Britney se casaram no ano passado na mansão da cantora, e o evento foi testemunhado por diversas celebridades. O casal se conheceu durante a gravação do clipe Slumber Party, em que a cantora contracenou com o modelo.

De acordo com informações do TMZ, Sam Asghari tem pressionado Britney Spears a um ter um pagamento maior do que prevê o acordo pré-nupcial dos dois. Segundo a imprensa estrangeira, a dissolução do casamento de Britney e Sam partiu do rapaz após suspeitas de traição da cantora.

A cantora, por sua vez, contratou novamente a advogada Laura Wasser para cuidar de seus interesses na dissolução do casamento. A especialista ajudou a cantora na época do divórcio com o dançarino Kevin Federline.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.