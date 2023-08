Reprodução/Instagram Integrantes do Rebelde podem passar pelo palco do Teleton





A coluna acaba de descobrir que há mais detalhes por trás das razões que levaram o SBT a alterar as datas do Teleton 2023. A emissora informou recentemente que o motivo seria o conflito com a agenda de shows do cantor Daniel, padrinho da ação. Mas não é só isso. A escolha das novas datas tem um outro propósito: levar o grupo mexicano RBD para uma performance ao vivo no palco da atração.







Inicialmente, o Teleton deste ano seria realizado nos dias 20 e 21 de outubro. Agora, a data oficial do evento que promove arrecadação de recursos para a AACD foi transferido para os dias 10 e 11 de novembro. A transmissão, como de costume, ocorrerá de dentro do SBT.



Mas vamos aos fatos concretos. A justificativa sobre alteração da data por conta da agenda de shows de Daniel não é convincente. No site oficial do sertanejo não consta nenhum compromisso marcado para o dia 20 de outubro. Aparece apenas uma apresentação agendada para o dia 19 em Assis Chateaubriand (PR), e outra na cidade de Iretama (PR), em 21 de novembro. Ou seja, daria perfeitamente para o cantor fazer um esforço e comparecer na abertura do Teleton.



Ainda analisando a agenda do sertanejo, os dias 10 e 11 de novembro já estão bloqueados por conta de shows marcados nas cidades de Santo André e Mococa, ambas em São Paulo.

Agora vamos ao RBD. A coluna ouviu de fontes do SBT que as conversas com os agentes do grupo começaram ainda no primeiro semestre, quando os executivos da emissora tomaram conhecimento da vinda dos artistas ao Brasil para uma turnê comemorativa. E a mudança nas datas do Teleton seriam atrativos para que os mexicanos participassem do evento.

Além disso, foram usados como pretexto a reprise da novela na faixa vespertina e também a retomada de vendas de produtos licenciados, que levam os rostos dos artistas. Suas performances na TV poderiam potencializar a comercialização dos itens, que não anda muito boa (mas isso é assunto para outro texto).

Coincidentemente, a turnê do RBD no Brasil começará exatamente em 10 de novembro, mesmo dia em que o SBT iniciará os trabalhos com o Teleton. A logística para tornar a vinda dos artistas ao palco dos estúdios da Anhanguera é que virou o desafio.

Isso porque o RBD irá se apresentar no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, nos dias 10 e 11 de novembro. Portanto, o SBT precisaria fazer um investimento alto para conseguir trazer os artistas em segurança e tempo hábil a São Paulo, e levá-los de volta à capital fluminense após a performance no programa.

Vale frisar que não há nada concreto sobre isso. Apenas uma vontade enorme do SBT em ter os cantores no palco, algumas conversas animadoras com o staff da banda e estudos em andamento para viabilizar toda a logística.

Nos corredores do SBT, essa fofoca tem feito alguns funcionários se emocionarem com a possibilidade de ver os artistas de perto. Mas até o momento, ninguém confirma se de fato o RBD estará no palco do Teleton. Procurei a assessoria de imprensa da emissora, mas até a publicação deste texto não tivemos um retorno.