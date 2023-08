Reprodução/Instagram Luan Santana entrega detalhes da vida sexual em entrevista













Luan Santana expôs sua intimidade com ênfases picantes em entrevista sobre sua vida sexual nos bastidores de um show. Atualmente solteiro, logo no começo do papo o cantor foi questionado se já havia brochado. E então, sem hesitar, o moço disparou: "Nunca brochei, nunca brochei. Imbrochável", soltou.





Sem mais detalhes, em seguida o repórter do Band Coruja, da Band News FM, destrinchou: "É um touro ou um bezerro na hora H?", questionou sobre o desempenho de Luan na cama. "É touro, rapaz, é touro. É tipo Barretos. O bagulho é bruto", constou o famoso.

Luan prosseguiu na linha bem-humorado na hora de falar de sua atual fase solteiro. O famoso de 32 anos rompeu o noivado com Izabela Cunha no início de junho: "Estou mais solto que amendoim na boca de banguela", divertiu-se.



Reprodução Luan Santana e Izabela Cunha terminam noivado





* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho