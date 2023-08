Reprodução Amin Khader diz que Larissa Manoela expôs os pais para conseguir voltar para a TV Globo

Amin Khader expressou sua opinião abertamente sobre a polêmica de Larissa Manoela e alegou suposta estratégia da artista para firmar seu holofote no radar da Globo. A atriz se tornou pauta na grande mídia desde que protagonizou uma reportagem reveladora ao Fantástico nos domingos (13) e (20) sobre seu impasse judicial familiar.







Para o comentarista, a jovem foi "esperta", usou da história para se manter na emissora e classificou sua atitude como "de quinta" [termo empregado a situações de baixo nível]. Segundo ele, tudo foi intencional. Amin afirma que a atriz foi demitida da Globo, e para não sair por baixo, expôs a família.

"Ela foi esperta, a menina foi esperta. Ela foi demitida da TV Globo (…), ela foi protagonista de uma grande novela, parabéns, gostei, mas ela foi demitida”, começou.

E continuou: "Aí o que ela fez? Vai ficar no ostracismo? Não. Jogou a família no ventilador. Explodiu a história da família", disparou Amin. "Agora eu vou falar uma coisa, família é tudo. Por quê? Ela gosta da família, porque ela deixou a herança de R$ 18 milhões pros pais. Se ela não gostasse da família, ela não deixaria os 18 milhões pros pais", afirmou.

"Os pais abraçam, cercam a família. Ficam com medo de pessoas erradas. Mas a mãe errou, ela também errou, todo mundo errou", pontuou. Confira o trecho da declaração:

* Texto de Lívia Carvalho

