Arthur Aguiar, vencedor do Big Brother Brasil 22, perdeu a linha ao se deparar com uma publicação no Twitter em que sua foto ilustrava a notícia da nova dinâmica do BBB: as votações dos paredões serão limitadas a um voto por CPF (Cadastro de Pessoa Física) no site do Gshow. Isso porque, assim como Amanda Meirelles na edição desse ano, a torcida do artista foi acusada de usar robôs, entre outras armações, que o tornou campeão no reality. Já que a preferência pelo ator não representou, necessariamente, a vontade do público.





O post do perfil anunciou: "PAREDÃO: Após passar por duas edições em que torcidas sequestraram as votações e fizeram campeões que não refletiam necessariamente a vontade da maioria do publico, o voto único por CPF no #BBB24 vem em boa hora. O que acham?", disse, exemplificando com as imagens de Arthur Aguiar e Amanda Mereilles para ilustrar a publicação.

Diante da menção, o famoso decidiu se pronunciar a respeito da notícia em seu perfil no Twitter: "Piada esse seu post né? Haha O ano é 2050 e você é um dos que até hoje não aceitam que a vontade da maioria da população foi diferente da sua e da bolha da internet que fizeram de tudo e não conseguiram fazer campeão quem vocês queriam. A padaria venceu!", escreveu. Confira:

Em 2022, durante uma coletiva de imprensa, o artista respondeu às acusações de ter sido beneficiado por um sistema de robôs para chegar até a final do reality.

"Não tive oportunidade de ver nada ainda, muito pouco. Mas, de fato, eu devo ter feito algum barulho, porque até o ex-presidente falar sobre mim, sobre uma possibilidade. Não é o primeiro ano que falam que quem está na frente teve algum robô, as pessoas sempre tentam criar uma teoria para desmerecer quem está na frente", pontuou.

"A TV Globo é uma empresa gigantesca, que tem milhões de sistemas de defesa contra tudo isso, e acho que eles podem falar melhor que eu. Acho muito difícil isso ter algum efeito, fazer alguém ser campeão de um programa. O tempo todo as pessoas tentaram desmerecer qualquer vitória que eu tive no programa. Isso eu vou deixar para Globo responder, acho que ela que tem que responder, ela que tem um sistema de votação, de segurança. Eu acredito que, da minha parte, da minha equipe, isso não faz o menor sentido", encerrou.

Voto único e guerra aos Fandoms

O reality da Globo continuará com a votação aberta para os telespectadores. O que difere, é que não serão mais contabilizados montantes de votos vindo de uma mesma pessoa ou de sistemas computadorizados que aumentavam os votos de determinado participante. A ideia foi anunciada durante um evento interno da empresa, o Conexão Liderança, nesta quinta-feira (24), e começará a valer a partir da 24ª temporada do programa de confinamento, que estreia em janeiro do ano que vem.









* Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho