Reprodução/Instagram Marília Miranda tem dívida com produtora de vídeos e se recusa a pagar





Primeira eliminada do BBB 23, Marília Miranda deu um calote em uma produtora de vídeos de São Paulo e desapareceu do mapa, sem honrar com seu compromisso, firmado em contrato antes de entrar no reality show da Globo. Embora ela ostente viagens, trabalhos e presenças VIPs constantemente em suas redes sociais, a "cabrita" não quer saber de pagar os R$ 7,2 mil que deve desde o ano passado para a Metrópole Filmes.







Antes de ser rejeitada três vezes pelo público do BBB 23, Marília já tinha certa fama na internet, e acumulava muitos seguidores por conta de seu canal no YouTube, onde dava dicas de maquiagens e beleza. Em novembro do ano passado, ela contratou os serviços da produtora para realizar mais vídeos, que foram usados em suas redes sociais.



A coluna apurou que a sequência de vídeos que Marília encomendou à Metrópole Filmes custou R$ 4,5 mil. Quem negociou todo o esquema foi Léo Oliveira, marido da maquiadora. Satisfeitos com os materiais entregues, ficou combinado de que novos conteúdos seriam encomendados num futuro próximo.

A nota foi emitida e o pagamento deveria ser realizado em dezembro do ano passado. Mas como vieram as festas de fim de ano, o empresário conversou com os donos da produtora e pediu mais prazo. Até que em janeiro veio a surpresa da entrada dela no BBB 23. Marília, como se sabe, foi a primeira eliminada, permanecendo apenas uma semana no confinamento.

Mas como o responsável pelo gerenciamento dos trabalhos de Marília era seu marido, a produtora manteve contato com Léo, que sempre se esquivava quando era lembrado, de maneira amigável, sobre a dívida pendente. Em trocas de mensagens pelo WhatsApp, ele dizia que iria quitar o valor, mas nunca dizia quando.



Até que em abril deste ano, quando o BBB 23 já tinha chegado ao fim, a coluna teve acesso ao caso e procurou Léo e Marília por e-mail, pedindo um posicionamento sobre o calote. Embora o casal não tenha respondido a mensagem, o empresário telefonou para os donos da produtora, desesperado, prometendo que pagaria a dívida.

Com os juros, os R$ 4,5 mil saltaram para R$ 7,2 mil. Mas a Metrópole Filmes estava disposta a dar um desconto nos juros. Léo, então, transferiu apenas R$ 1 mil e prometeu que pagaria o restante em poucos dias. Mas depois disso, ele e sua mulher "sumiram".

A coluna teve acesso às últimas mensagens enviadas por um dos sócios da produtora ao marido da "cabrita", que foram devidamente visualizadas e não respondidas. Léo não deu mais nenhuma satisfação sobre a falta de pagamento, embora Marília siga fazendo inúmeros trabalhos e fechando contratos de publicidade, como vem mostrando em suas redes sociais.

No último domingo (20), por exemplo, ela esteve no SBT e gravou uma participação no Passa ou Repassa. Pela brincadeira, ganhou um cachê de R$ 1 mil e mais uma televisão gigantesca. Portanto, dinheiro está entrando em seu caixa. O motivo de não pagar a dívida é um mistério.

Como a coluna já procurou Léo e Marília pedindo um posicionamento e até hoje não obteve uma resposta, deixamos o espaço em aberto caso eles queiram justificar o calote na produtora.