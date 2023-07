Reprodução A diretora de artes quer a novela fora do ar logo

Daniela Beyruti já deu sinal verde no SBT: esquartejar a reprise da novela Rebelde até sobrar o menor pedaço para sair o quanto antes do ar. Na avaliação da direção, a trama mexicana tem sido responsável por dificultar a vida do Fofocalizando e afundar de vez os índices na faixa vespertina.





Para se ter uma noção do fiasco, nas duas últimas semanas a novela infantojuvenil entregou a audiência para o programa de fofocas abaixo dos 3 pontos, fazendo o SBT sofrer pra se manter em quarto lugar no Ibope.

Marisol, trama que ocupava a faixa antes de Rebelde entrar no ar, sempre fechava acima dos 4 pontos na Grande São Paulo e ajudava o Fofocalizando a obter uma média final melhor.



Fontes ouvidas pela coluna relataram que Dani Beyruti está satisfeita com o conteúdo do Fofocalizando e também com seu desempenho comercial, embora a audiência esteja muito aquém dos tempos áureos.

Normalmente, o Fofocalizando já perde público na transição da faixa de novelas e muitas vezes passa um bom tempo abaixo dos 2 pontos. Mas com as apurações exclusivas e até mesmo algumas apostas no jogo de cintura do elenco, o programa chega na casa dos 4 pontos em seus minutos finais.

A casa está satisfeita com o Fofocalizando e não medirá esforços para dar mais força ao programa. Uma possível mudança de horário na grade também não é descartada caso as alterações não surtam efeito.

A princípio, a ordem é acabar com Rebelde o quanto antes e ocupar a faixa com um produto mais forte. Entenda por "mais forte" algum enlatado ou outra novela mexicana, e não uma produção original (por enquanto).