Divulgação A emissora anunciou um novo patrocinador do reality show

A Record acaba de confirmar que o Kwai será o novo patrocinador do reality show A Fazenda 15. O aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos terá uma parceria inédita no programa da emissora, e promete trazer ações e conteúdos exclusivos ao longo do confinamento.



Em A Fazenda 13, produzida em 2021, o TikTok foi um dos principais patrocinadores do reality show. O acordo, inclusive, btizava a primeira edição do Paiol, confinamento em que quatro participantes famosos na rede social disputaram uma vaga na sede.

Entretanto, a nova edição contará com seu concorrente. "O Kwai é a cara de A Fazenda, e ter a oportunidade única de ser o aplicativo de vídeos curtos oficial do programa, participando das dinâmicas, nos deixa muito felizes e animados. Teremos conteúdos exclusivos e atividades que irão conectar os nossos usuários com o programa", informou Claudine Bayma, diretora geral do Kwai Brasil.

A Fazenda 15 estreia dia 19 de setembro e contará com a apresentação de Adriane Galisteu. Mesmo com semanas antes da estreia, os internautas já se mobilizam para acompanhar o confinamento, que promete ser ainda mais intenso do que as edições anteriores.

Desta vez, oito pessoais disputam o Paiol para que quatro desses consigam entrar na sede do reality show, localizada em Itapecerica da Serra. Vale lembrar que a coluna trouxe com exclusividade o convite para Nadja Pessoa, Shayan Haghbin e Catia Paganote disputarem as vagas.

Ao todo, 18 subcelebridades confinadas nas instalações principais do reality show e essas conhecerão as outras quatro do Paiol posteriormente.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko