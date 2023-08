Reprodução/Instagram Junior Pinheiro está com uma vaga garantida no elenco de A Fazenda 15





Rodrigo Carelli deixou claro na live realizada na tarde de quarta-feira (23) que A Fazenda 15 fará um resgate de suas origens em todos os sentidos, inclusive na formação de elenco. E também avisou que teremos um cantor no time de famosos que irão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão. E a coluna descobriu sua identidade: trata-se de Junior Pinheiro.







Se você nunca ouviu o nome deste rapaz antes, não se assuste. Ele, de fato, não é tão conhecido, mas vem ganhando certo destaque no meio sertanejo e tentando fazer parcerias com nomes mais expressivos para dar uma turbinada em sua carreira.

Junior já tem equipe digital formada para trabalhar sua imagem durante o tempo que durar no confinamento. E olha só que coisa curiosa: ele abriu o perfil no Twitter no dia 22 de julho, contava com apenas 29 seguidores até a publicação deste texto e já tem dois emojis ocupando sua biografia: o de notas musicais e a figura de um professor. É que além de cantar, o rapaz também dá aulas de inglês.

Mas existem mais evidências que sustentam a tese de que ele estará no reality show: é que foi no final de maio que Junior assinou um contrato com uma agência que já colocou um monte de nomes nos realities da Record: a MM Estratégia de Imagem. Só em A Fazenda, a empresa colocou nos últimos anos o ex-jogador André Santos (Paiol da 14ª temporada), Bil Araújo na 13ª, Lipe Ribeiro na 12ª, e o DJ Netto na 11ª.

Em A Grande Conquista, essa mesma agência emplacou cinco nomes, todos na Vila, mas um deles se destacou e conseguiu uma vaga na sede: Erick Ricarte. Os outros quatro que "morreram na praia" foram o cantor Leo Rodriguez, o DJ Fagner Sousa (que já havia participado do De Férias com o Ex), e os modelos Babi Cris e Gui Dams.



Quem é Junior Pinheiro?

Existem pouquíssimos registros na internet sobre a carreira de Junior Pinheiro, mas sabemos que ele lançou recentemente o primeiro DVD de sua carreira, e tem trabalhado massivamente na divulgação da música Cerveja Só Piora. Portanto, não se assuste caso ele eleja o emoji de uma caneca representando a bebida para ser o símbolo de sua torcida.

"Júnior Pinheiro é cantor sertanejo e professor de inglês, nasceu em São Paulo capital, mas foi criado no município de Santa Bárbara do Leste (MG). Começou a cantar ainda criança em missas e festividades católicas, ganhando até um concurso musical aos 8 anos de idade", diz a biografia presente na página oficial de sua agência.

Consta que ele já fez participações especiais em shows de grandes artistas, como João Neto & Frederico, Edson & Hudson, Thaeme & Thiago, Israel Novaes, Gabriel Gava e Eduardo Costa.